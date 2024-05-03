Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz’e ağır sitem "Ekmek yediğin kaba tükürmeyeceksin"
Giriş Tarihi: 03.05.2024 08:21 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 08:23

Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz’e ağır sitem "Ekmek yediğin kaba tükürmeyeceksin"

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz itirafı ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir YouTube kanalında konuşan Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e olan kırgınlığını dile getirdi. Babası gibi şarkıcı olan Çağlayan Topaloğlu Özcan Deniz'e ağır sitemde bulundu. Çağlayan Topaloğlu "Kendisini bir şarkısını okumak için aradım ama telefonlarımı dahi açmadı. Ama Özcan Deniz olduysa amcam Hilmi Topaloğlu ve babam sayesinde oldu. Eşeğin hatırı olmasa bile sahibinin de mi hatırı yok!" dedi.

Mustafa Topaloğlu’nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu’ndan Özcan Deniz’e ağır sitem Ekmek yediğin kaba tükürmeyeceksin

Mustafa Topaloğlu'nun oğlu, Hilmi Topaloğlu'nun yeğeni Çağlayan Topaloğlu; Pınar Kerimoğlu'nun programına katıldı. Topaloğlu; babası ve amcasının kurduğu Prestij Müzik sanatçılarından olan Özcan Deniz hakkında sert açıklamalar yaptı.

Mustafa Topaloğlu’nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu’ndan Özcan Deniz’e ağır sitem Ekmek yediğin kaba tükürmeyeceksin

Prestij Müzik döneminden bir kişi dışında herkesle iletişiminin devam ettiğini belirten Çağlayan Topaloğlu, şöyle konuştu:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mustafa Topaloğlu’nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu’ndan Özcan Deniz’e ağır sitem Ekmek yediğin kaba tükürmeyeceksin

"Bir tek Özcan Deniz ile görüşmüyorum. Kendisini aradım, bir şarkısını okumak isteyecektim, telefonlarımı dahi açmadı.

Mustafa Topaloğlu’nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu’ndan Özcan Deniz’e ağır sitem Ekmek yediğin kaba tükürmeyeceksin

Özcan Deniz olduysa bu amcam Hilmi Topaloğlu ve babam Mustafa Topaloğlu sayesinde.

Mustafa Topaloğlu’nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu’ndan Özcan Deniz’e ağır sitem Ekmek yediğin kaba tükürmeyeceksin

Eşeğin hatırı yoksa sahibinin hatırı vardır, ekmek yediğin kaba pislemeyeceksin, tükürmeyeceksin."

SON DAKİKA