Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu'ndan Özcan Deniz’e ağır sitem "Ekmek yediğin kaba tükürmeyeceksin"

Giriş Tarihi: 03.05.2024 08:21
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
08:23
Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz itirafı ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir YouTube kanalında konuşan Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e olan kırgınlığını dile getirdi. Babası gibi şarkıcı olan Çağlayan Topaloğlu Özcan Deniz'e ağır sitemde bulundu. Çağlayan Topaloğlu "Kendisini bir şarkısını okumak için aradım ama telefonlarımı dahi açmadı. Ama Özcan Deniz olduysa amcam Hilmi Topaloğlu ve babam sayesinde oldu. Eşeğin hatırı olmasa bile sahibinin de mi hatırı yok!" dedi.