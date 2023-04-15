Müstakbel babaanne Arzu Sabancı’nın gönlünden geçen oldu! İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı’nın bebeklerinin cinsiyeti...

Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:48

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Sabancı ailesi şimdilerde ailelerini genişletecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kısa süre önce bir bebek müjdesi veren Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinin, son olarak bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankut, "Arzu Sabancı'nın gönlünden geçen oldu" sözleriyle güzel haberi duyurdu. İşte o yazı...