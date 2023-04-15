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Haberler Galeri Müstakbel babaanne Arzu Sabancı'nın gönlünden geçen oldu! İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın bebeklerinin cinsiyeti...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 11:48

Müstakbel babaanne Arzu Sabancı'nın gönlünden geçen oldu! İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın bebeklerinin cinsiyeti...

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, uzun süreli birlikteliklerini Ekim 2021'de nikah masasına taşımıştı. Sosyetenin gözde çifti, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Sabancı ailesi şimdilerde ailelerini genişletecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kısa süre önce bir bebek müjdesi veren Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinin, son olarak bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankut, "Arzu Sabancı'nın gönlünden geçen oldu" sözleriyle güzel haberi duyurdu. İşte o yazı...

BÜLENT CANKURT
Müstakbel babaanne Arzu Sabancı’nın gönlünden geçen oldu! İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı’nın bebeklerinin cinsiyeti...

Ekim 2021'de nikah masasına oturan Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti, kısa süre sonra bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. Sosyetik çift, şimdilerde anne-baba olmak için geri sayım yapıyor.

Müstakbel babaanne Arzu Sabancı’nın gönlünden geçen oldu! İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı’nın bebeklerinin cinsiyeti...

Bu haber Sabancı ailesinde de sevinç yaratmıştı. Özellikle müstakbel babaanne Arzu Sabancı, bir kız torun için dua ediyordu.

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Müstakbel babaanne Arzu Sabancı’nın gönlünden geçen oldu! İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı’nın bebeklerinin cinsiyeti...

Arzu Sabancı'nın gönlünden geçen oldu. Müjdeli gelişmeyi Günaydın köşe yazarı Bülent Cankut köşesine taşıdı. İşte detaylar...

Müstakbel babaanne Arzu Sabancı’nın gönlünden geçen oldu! İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı’nın bebeklerinin cinsiyeti...

"10 Ekim'de eşi Hacı Sabancı ile birinci evlilik yıldönümlerini kutlayan Nazlı Sabancı, geçen ay sosyal medya hesabından hamile olduğunu müjdelemişti.

Müstakbel babaanne Arzu Sabancı’nın gönlünden geçen oldu! İşte Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı’nın bebeklerinin cinsiyeti...

O dönem konuştuğumuz Nazlı Hanım, henüz cinsiyetini öğrenmediği bebeğinin kız ya da erkek olmasının değil, sağlıklı olmasının önemli olduğunu söylemişti.

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