Mutfak Bahane’de Şef Suna Aydın’ı çileden çıkaran anlar

ŞEF SUNA AYDIN RAMAZANA ÖZEL PRATİK YEMEK TARİFLERİ VERDİ

Sık sık Mutfak Bahane'ye gelen ve gelinlere pratik bilgiler verip tariflerde yardımcı olan Şef Suna Aydın bugünkü programda izleyiciler için tarif verdi. Ramazan ayına özel tarifler veren Suna Şef iftar sofralarında farklı bir tat arayanlar için Domates Dolması ve Vişneli Ekmek Kadayıfı tarifi verdi.