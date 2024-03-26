Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mutfak Bahane'de Şef Suna Aydın'ı çileden çıkaran anlar
Giriş Tarihi: 26.03.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 16:29

Mutfak Bahane'de Şef Suna Aydın'ı çileden çıkaran anlar

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelinler şampiyon olmak için kıyasıya yarışıyor.

Mutfak Bahane’de Şef Suna Aydın’ı çileden çıkaran anlar

ŞEF SUNA AYDIN RAMAZANA ÖZEL PRATİK YEMEK TARİFLERİ VERDİ

Sık sık Mutfak Bahane'ye gelen ve gelinlere pratik bilgiler verip tariflerde yardımcı olan Şef Suna Aydın bugünkü programda izleyiciler için tarif verdi. Ramazan ayına özel tarifler veren Suna Şef iftar sofralarında farklı bir tat arayanlar için Domates Dolması ve Vişneli Ekmek Kadayıfı tarifi verdi.

Mutfak Bahane’de Şef Suna Aydın’ı çileden çıkaran anlar

SUNA ŞEF'İ ÇİLEDEN ÇIKARDI, STÜDYODAN GÖNDERİLDİ!

Yemekleri yetiştirmeye çalışan Buse ve Gülşah arasında gerginlik yaşandı. Buse yemekleri yetiştirmeye çalışırken kuzeninin sürekli olarak gülmesi Buse'yi çileden çıkardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mutfak Bahane’de Şef Suna Aydın’ı çileden çıkaran anlar

Kargaşayı gören Suna Şef müdahale etmeye çalıştı. Gülmeye hala devam eden Gülşah'a tahammül edemeyen Suna Şef çareyi Gülşah'ı stüdyodan kovmakta buldu.

Mutfak Bahane’de Şef Suna Aydın’ı çileden çıkaran anlar

GÜNÜN KAZANANI BELLİ OLDU

Günün kazananı 21 puanla Seda oldu ve bugünün iki çeyrek altınına da sahip oldu.

SON DAKİKA