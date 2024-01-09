‘Mutluyuz’un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak mutlu evliliğin sırrını paylaştı!

Senaryo anlamında Yasemin Hanım'ın katkısı oldu mu?

Çok. Benim ona anlattığım hikâye 3 cümleydi, ortada senaryo yoktu. İlişkilerini kurtarmak isteyen bir çift terapi oteline giderlerse neler olur diye not almıştım sadece. Sonra o senaryo izlediğimiz hale geldi. Bunun böyle çok komik ve eğlenceli bir film olmasında Yasemin'in de etkisi çok. Çok da iyi bir oyunculuk sergiliyor. Onunla oynamaktan çok memnunum. Filme de bana da çok güç verdi.

Karşılıklı sahnelerinizin çok eğlenceli geçtiğini düşünüyorum...

Evet, zaten çok gülen iki insanız. Dalağımız düşüktür biraz. Gerçekten gülmekten çekemediğimiz yerler çok oldu.