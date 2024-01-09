Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
10:01
‘Mutluyuz’un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak mutlu evliliğin sırrını paylaştı!
Komedyen İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Mutluyuz' adlı sinema filmi izleyiciyle buluştu. İbrahim Büyükak'ın Yasemin Sakallıoğlu ile başrolü paylaştığı 'Mutluyuz' film, evliliklerini kurtarmak isteyen bir çiftin yaşadığı eğlenceli olayları anlatıyor. Gerçek hayatında 6 yıldır evli olan İbrahim Büyükak, mutlu giden evliliklerinin sırrını bakın nasıl açıkladı...