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Haberler Galeri ‘Mutluyuz’un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak mutlu evliliğin sırrını paylaştı!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:01

‘Mutluyuz’un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak mutlu evliliğin sırrını paylaştı!

Komedyen İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı 'Mutluyuz' adlı sinema filmi izleyiciyle buluştu. İbrahim Büyükak'ın Yasemin Sakallıoğlu ile başrolü paylaştığı 'Mutluyuz' film, evliliklerini kurtarmak isteyen bir çiftin yaşadığı eğlenceli olayları anlatıyor. Gerçek hayatında 6 yıldır evli olan İbrahim Büyükak, mutlu giden evliliklerinin sırrını bakın nasıl açıkladı...

İLKER GEZİCİ
‘Mutluyuz’un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak mutlu evliliğin sırrını paylaştı!

Evliliklerini kurtarmak isteyen çiftin hikayesini anlatan 'Mutluyuz'un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, GÜNAYDIN'a konuştu. 6 yıldır Nurdan Beşen'le evli olan Büyükak, "Eşle, yakın arkadaş olmak önemli. İlişkiyi uzun ömürlü tutan şey iyi anlaşmaktır"

‘Mutluyuz’un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak mutlu evliliğin sırrını paylaştı!

Komedyen İbrahim Büyükak'ın yazdığı 6'ncı, yönettiği ikinci film olan 'Mutluyuz' seyirciyle buluştu. Büyükak'ın Yasemin Sakallıoğlu ile başrolü paylaştığı film, evliliklerini kurtarmak isteyen bir çiftin yaşadığı eğlenceli olayları konu ediniyor. Büyükak'la bir araya geldik, filmi ve ilişkileri konuştuk...

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‘Mutluyuz’un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak mutlu evliliğin sırrını paylaştı!

Filmin çıkış hikayesi neydi?
Ben bir kadın hikâyesi yazıyordum. 3 kadın oynayacaktı, ben sadece yazıp yönetecektim, oynamayacaktım. Oynayacak olan kadınlardan biri Yasemin Sakallıoğlu'ydu. Sonra takvimsel sıkıntı yaşadık, benim bazı işlerim çıktı, o filmi hayata geçiremedim. Geçiremeyince diğer oyuncuların takvimini de kaçırmış olduk. Haziranda Yasemin'le bir yerde karşılaştık. Filmi sordu, "Takvimden dolayı o iş olmayacak" dedim. O da bana "Ben sana içimden geçeni söyleyeyim mi? Sen zaten senede bir film yapıyorsun, bu filmi çekmeyince boş geçirmiş olacaksın. Bu seneyi boş geçirme, senin de oynayacağın bir şeyde ben de oynamak isterim" dedi bana, cesaret verdi. Ben de ona bu hikâyeden bahsettim...
Hemen başka filme geçtiniz...
Evet, cepte tuttuğum hikâyelerden biriydi bu. Bir karı-koca üzerinden evlilikleri kurtarma hikayesiydi. Çok sevdi. "Hemen yazsana bunu yapalım" dedi. Gerçekten senaryo daha üç cümleyken Yasemin bana inandı ve beraber bir yola çıktık. Senaryoyu Ağustos gibi bitirdim, Aralık'ta da vizyona soktum. İnanılmaz hızlı gelişti.

‘Mutluyuz’un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak mutlu evliliğin sırrını paylaştı!

Senaryo anlamında Yasemin Hanım'ın katkısı oldu mu?
Çok. Benim ona anlattığım hikâye 3 cümleydi, ortada senaryo yoktu. İlişkilerini kurtarmak isteyen bir çift terapi oteline giderlerse neler olur diye not almıştım sadece. Sonra o senaryo izlediğimiz hale geldi. Bunun böyle çok komik ve eğlenceli bir film olmasında Yasemin'in de etkisi çok. Çok da iyi bir oyunculuk sergiliyor. Onunla oynamaktan çok memnunum. Filme de bana da çok güç verdi.

Karşılıklı sahnelerinizin çok eğlenceli geçtiğini düşünüyorum...
Evet, zaten çok gülen iki insanız. Dalağımız düşüktür biraz. Gerçekten gülmekten çekemediğimiz yerler çok oldu.

‘Mutluyuz’un başrol oyuncusu İbrahim Büyükak mutlu evliliğin sırrını paylaştı!

EŞİME DE DANIŞTIM
Gerçekte de terapi otelleri var mı? Nereden aklınıza geldi?
Gösteri de yapan psikolog bir arkadaşım var. O böyle kamplar yapıyor. Bireysel olarak psiko-tatil diye gidilen yerler var. Onun videolarını izledim. Biz bunun çift versiyonunu yapmış olduk. Aslında fena fikir de değil. Buradan girişimcilere fikir de vermiş olduk. (Gülüyor)
Bu filmi yazarken eşinize de danıştınız mı? Evet, kendisi uzman psikolog olduğu için psikolojik sahnelerde hep ona danıştım. İki karakterin birbirlerinde aradıkları şeyleri bulmamda eşim Nurdan bana çok yardımcı oldu.

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