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Haberler Galeri "Ne evliliği ayrıldık biz" Günler önce sevgilisiyle el ele poz veren Hilal Altınbilek'ten kötü haber!
Giriş Tarihi: 10.06.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 12:29

"Ne evliliği ayrıldık biz" Günler önce sevgilisiyle el ele poz veren Hilal Altınbilek'ten kötü haber!

'Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başarısı ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Hilal Altınbilek, yakın zaman Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde de "Aile kurmak istiyorum" diyen 32 yaşındaki Altınbilek'in bu hamlesi, "Evlilik yakın" dedirtmişti. Hilal Altınbilek'in evlilik hayali suya düştü. Aşktan yana yüzü gülmeyen Hilal Altınbilek günler önce el ele görüntülendiği sevgilisi ile evlilik planları sorulunca bombayı patlattı!

Ne evliliği ayrıldık biz Günler önce sevgilisiyle el ele poz veren Hilal Altınbilek’ten kötü haber!

Atv ekranların unutulmazları arasına adını yazdıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adını ülke sınırları ötesine taşıyan Hilal Altınbilek şimdilerde dünya ülkelerinde de tanınmış bir oyuncu. Gelin görün ki güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in yüzü aşktan yana gülmüyor.

Ne evliliği ayrıldık biz Günler önce sevgilisiyle el ele poz veren Hilal Altınbilek’ten kötü haber!

'Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başarısı ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı.

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Ne evliliği ayrıldık biz Günler önce sevgilisiyle el ele poz veren Hilal Altınbilek’ten kötü haber!

Hilal Altınbilek, yakın zaman Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde de "Aile kurmak istiyorum" diyen 32 yaşındaki Altınbilek'in bu hamlesi, "Evlilik yakın" dedirtmişti.

Ne evliliği ayrıldık biz Günler önce sevgilisiyle el ele poz veren Hilal Altınbilek’ten kötü haber!

Hilal Altınbilek'in evlilik hayali suya düştü. Oyuncu günler önce el ele görüntülendiği sevgilisi ile evlilik planları sorulunca bombayı patlattı!

"İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Geçtiğimiz günlerde ise Arnavutköy'de görüntülenen ikiliden Altınbilek, "İlginiz için teşekkür ederim. Tatildeydik, yeni geldik. Her şey çok güzel gidiyor" demişti. Basın mensuplarının "Evlilik var mı?" sorusunu ise "İyi akşamlar" diyerek geçiştirmişti.

Ne evliliği ayrıldık biz Günler önce sevgilisiyle el ele poz veren Hilal Altınbilek’ten kötü haber!

AYRILDILAR!

Ancak ünlü ismin yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Mehmet Can Uzun'dan ayrıldığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Oyuncunun yakın çevresinin çıkan haberlerin ardından 'evlilik' konusunu sorması üzerine, Altınbilek'in; "Ne evlenmesi, ayrıldık biz" dediği öğrenildi.

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