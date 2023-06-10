Giriş Tarihi: 10.06.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 12:29

"Ne evliliği ayrıldık biz" Günler önce sevgilisiyle el ele poz veren Hilal Altınbilek'ten kötü haber!

'Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki başarısı ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek, geçtiğimiz ağustos ayında yazar Metin Hara ile bir yıllık ilişkisini sessiz sedasız noktalamıştı. Hilal Altınbilek, yakın zaman Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde de "Aile kurmak istiyorum" diyen 32 yaşındaki Altınbilek'in bu hamlesi, "Evlilik yakın" dedirtmişti. Hilal Altınbilek'in evlilik hayali suya düştü. Aşktan yana yüzü gülmeyen Hilal Altınbilek günler önce el ele görüntülendiği sevgilisi ile evlilik planları sorulunca bombayı patlattı!