Giriş Tarihi: 14.05.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 06:58

Ne yaptın Deniz? Değişimi ile konuşulan Deniz Seki'nin son hali Bülent Ersoy'a benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa farklı makyajı ve kullandığı filtre nedeniyle oldukça farklı biri gibi görünmeyi başardı. Hatta takipçilerinden bazıları Deniz Seki'nin son haline "Bülent Ersoy sandım" yorumlarında bulundu. Bakü'de sahne alan Deniz Seki'nin kulisinden bornozu ile paylaştığı bu karelere "Ne yaptın Deniz?, Bu da kim?" soruları yağdı. İşte sosyal medyanın diline düşen Deniz Seki'nin son hali...