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Haberler Galeri Ne yaptın Deniz? Değişimi ile konuşulan Deniz Seki'nin son hali Bülent Ersoy'a benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü!
Giriş Tarihi: 14.05.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 06:58

Ne yaptın Deniz? Değişimi ile konuşulan Deniz Seki'nin son hali Bülent Ersoy'a benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa farklı makyajı ve kullandığı filtre nedeniyle oldukça farklı biri gibi görünmeyi başardı. Hatta takipçilerinden bazıları Deniz Seki'nin son haline "Bülent Ersoy sandım" yorumlarında bulundu. Bakü'de sahne alan Deniz Seki'nin kulisinden bornozu ile paylaştığı bu karelere "Ne yaptın Deniz?, Bu da kim?" soruları yağdı. İşte sosyal medyanın diline düşen Deniz Seki'nin son hali...

Ne yaptın Deniz? Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin son hali Bülent Ersoy’a benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı.

Ne yaptın Deniz? Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin son hali Bülent Ersoy’a benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü!

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seki, adeta küllerinden doğdu.

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Ne yaptın Deniz? Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin son hali Bülent Ersoy’a benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Ne yaptın Deniz? Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin son hali Bülent Ersoy’a benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi.

Ne yaptın Deniz? Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin son hali Bülent Ersoy’a benzetildi! Sosyal medyanın diline fena düştü!

Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa farklı makyajı ve kullandığı filtre nedeniyle oldukça farklı biri gibi görünmeyi başardı.

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