Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Minik Maya’yı görenler hayran kalıyor...

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 6 yaşına basan Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kaıyor. Nefise Karatay katıldığı bir etkinlikte kız çocukları ile etkileşimin çok farklı olduğuna değindi, Maya'nın dışa dönük bir çocuk olduğunu anlatan oyuncu, 1. sınıfa başladığını ve bu kadar kısa sürede büyümesine şaşırdığını söyledi. Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. Son olarak bir dergiye konuk olan Nefise Karatay ile kızı Maya ilgi odağı olmuştu. İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya...