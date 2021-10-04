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Haberler Galeri Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Minik Maya'yı görenler hayran kalıyor...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:47

Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Minik Maya'yı görenler hayran kalıyor...

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay 6 yaşına basan Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kaıyor. Nefise Karatay katıldığı bir etkinlikte kız çocukları ile etkileşimin çok farklı olduğuna değindi, Maya'nın dışa dönük bir çocuk olduğunu anlatan oyuncu, 1. sınıfa başladığını ve bu kadar kısa sürede büyümesine şaşırdığını söyledi. Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. Son olarak bir dergiye konuk olan Nefise Karatay ile kızı Maya ilgi odağı olmuştu. İşte Nefise Karatay'ın kızı Maya...

Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Minik Maya’yı görenler hayran kalıyor...

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Minik Maya’yı görenler hayran kalıyor...

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Minik Maya’yı görenler hayran kalıyor...

Geçtiğimiz ay 6 yaşına basan Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kaıyor.

Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Minik Maya’yı görenler hayran kalıyor...

Nefise Karatay katıldığı bir etkinlikte kız çocukları ile etkileşimin çok farklı olduğuna değindi, Maya'nın dışa dönük bir çocuk olduğunu anlatan oyuncu, 1. sınıfa başladığını ve bu kadar kısa sürede büyümesine şaşırdığını söyledi.

Nefise Karatay’ın kızı Maya şimdiden annesinin tahtına aday! Minik Maya’yı görenler hayran kalıyor...

Nefise Karatay, "İnşallah okullar kapanmaz. Maya'nın birinci senesi, bizim için de çok zor. Okulu seviyor, çok memnun. Biz de çok memnunuz" diye konuştu.

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