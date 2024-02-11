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Haberler Galeri Nefretten doğan aşk! Birbirlerine hakaretler savuruyorlardı... Bircan Bali ile Gökhan Göz aşklarının ilk ayını Dubai'de kutladı!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 11:45

Nefretten doğan aşk! Birbirlerine hakaretler savuruyorlardı... Bircan Bali ile Gökhan Göz aşklarının ilk ayını Dubai'de kutladı!

Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi aynı zamanda türkücü Berdan Mardini'nin evliliğini bitiren yasak aşk skandalının baş karakteri Gökhan Göz son olarak Bircan Bali'nin gönlünü çeldi... Ünlü sunucu Bircan Bali, bir zamanlar karşılıklı ağır hakaretler ve tehditler savurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberi sonrası Bircan Bali'den yeni kareler geldi. Bircan Bali ile sevgilisi Gökhan Göz aşklarının 1. ayını Dubai'de kutladı. Bircan Bali sosyal medya hesabından aşk pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi...

Nefretten doğan aşk! Birbirlerine hakaretler savuruyorlardı... Bircan Bali ile Gökhan Göz aşklarının ilk ayını Dubai’de kutladı!

Sosyal medya hesabından Cengiz Kurtoğlu'nun 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı eşliğinde yeni aşkını ilan eden Bircan Bali'nin sevgilisi tanıdık çıkmıştı! Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi aynı zamanda türkücü Berdan Mardini'nin evliliğini bitiren yasak aşk skandalının baş kahramanı Gökhan Göz, Bircan Bali ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Nefretten doğan aşk! Birbirlerine hakaretler savuruyorlardı... Bircan Bali ile Gökhan Göz aşklarının ilk ayını Dubai’de kutladı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk ilanı bizzat Bircan Bali'den gelmişti.

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Nefretten doğan aşk! Birbirlerine hakaretler savuruyorlardı... Bircan Bali ile Gökhan Göz aşklarının ilk ayını Dubai’de kutladı!

Bircan Bali ve avukat Ömer Gezen 2019 yılında nikah masasına oturup 2021'de tek celsede boşanmıştı. Saygı adını verdikleri bir kızları olan Bali ve Gezen, boşandıktan kısa bir süre sonra ayrı kalmaya dayanamayarak tekrar bir araya gelmişti. Ancak çift 2022'nin haziran ayında bir kez daha yollarını ayırmıştı.

Nefretten doğan aşk! Birbirlerine hakaretler savuruyorlardı... Bircan Bali ile Gökhan Göz aşklarının ilk ayını Dubai’de kutladı!

Bircan Bali, Gülşah Saraçoğlu ve Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile yaşadığı aşklarla tanınan Gökhan Göz ile birlikteliğini "Duyanlara Duymayanlara" şarkısı eşliğinde ilan etmişti!

Nefretten doğan aşk! Birbirlerine hakaretler savuruyorlardı... Bircan Bali ile Gökhan Göz aşklarının ilk ayını Dubai’de kutladı!

Bircan Bali'den yeni kareler geldi. Bircan Bali ile sevgilisi Gökhan Göz aşklarının 1. ayını Dubai'de kutladı.

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