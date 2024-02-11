Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
11:45
Nefretten doğan aşk! Birbirlerine hakaretler savuruyorlardı... Bircan Bali ile Gökhan Göz aşklarının ilk ayını Dubai'de kutladı!
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi aynı zamanda türkücü Berdan Mardini'nin evliliğini bitiren yasak aşk skandalının baş karakteri Gökhan Göz son olarak Bircan Bali'nin gönlünü çeldi... Ünlü sunucu Bircan Bali, bir zamanlar karşılıklı ağır hakaretler ve tehditler savurduğu Gökhan Göz ile aşkını ilan etmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk haberi sonrası Bircan Bali'den yeni kareler geldi. Bircan Bali ile sevgilisi Gökhan Göz aşklarının 1. ayını Dubai'de kutladı. Bircan Bali sosyal medya hesabından aşk pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi...