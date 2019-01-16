Nereden nereye...

"Mahallenin Muhtarları" dizisinde "Kemikkıran Kadriye" karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı 78 yaşındaki ünlü oyuncu Mehtap Anıl, hayatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Yaşam Evi'nde sürdürüyor. Giriş Tarihi: 16.01.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 14:13
Mehtap Anıl, bir dönem Mahallenin Muhtarları dizisinde Kemikkıran Kadriye karakteriyle tüm Türkiye tarafından tanınmıştı. 200 filmde rol alan 78 yaşındaki sanatçı, çocukluk zamanlarında sanat ile iç içe büyüdüğünü söyledi.
Uzun süre oğlu evlendikten sonra yalnız kaldığını ifade eden ve kiralık evde yaşadığını söyleyen sanatçı, "Hayat bu, kime ne olacağı bilinmiyor. Merdiven dünya, çıkışı da var inişi de var. Yalnız yaşamak zordu" dedi.
Bir dönemin efsane dizisi Bizimkiler'in Nazan'ı Ayşe Kökçü ve Bilge'si Bensu Orhunöz'ü yıllar sonra bir araya geldi.
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