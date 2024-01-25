Neredeyse babaanne olacak ama hala 25 yaşında gibi! Meğer sırrı yıllardır aynı yemeği yemekmiş!

Yaptığı bir röportajda Victoria Beckham, yemek planının tam bir dökümünü verdi. "David ve ben çok sosyal olduğumuz ve dışarıda yemek yemeyi sevdiğimiz için yemek konusunda esnek davranıyorum" dedi ve şunu ekledi: "Ama iyi yediğimde cildimdeki farkı görüyorum. Gözlerim daha beyaz ve daha parlak oluyor ve çok daha fazla enerjik hissediyorum."