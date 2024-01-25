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Haberler Galeri Neredeyse babaanne olacak ama hala 25 yaşında gibi! Meğer sırrı yıllardır aynı yemeği yemekmiş!
Giriş Tarihi: 25.01.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 12:46

Neredeyse babaanne olacak ama hala 25 yaşında gibi! Meğer sırrı yıllardır aynı yemeği yemekmiş!

David Beckham'ın moda tasarımcısı eşi, sağlıklı beslenme konusundaki disiplini ve güzel fiziğiyle biliniyor. Moda ikonu olan Victoria'nın sağlık ve fitness söz konusu olduğunda inanılmaz derecede disiplinli olduğu ve "değişmez" dediği yoğun bir günlük ağırlık kaldırma ve kardiyo egzersiz rutinini takip ettiği bir sır değil. Ama formda fiziğini korumak için ne yiyor?

Neredeyse babaanne olacak ama hala 25 yaşında gibi! Meğer sırrı yıllardır aynı yemeği yemekmiş!

49 yaşındaki Victoria 25 yıldır her gün aynı yemeği yediğini eşi David' şöyle dile getirdi: "Sadece ızgara balık ve buharda pişirilmiş sebze yiyor; çok nadir başka şeyler tüketiyor."

Neredeyse babaanne olacak ama hala 25 yaşında gibi! Meğer sırrı yıllardır aynı yemeği yemekmiş!

Yaptığı bir röportajda Victoria Beckham, yemek planının tam bir dökümünü verdi. "David ve ben çok sosyal olduğumuz ve dışarıda yemek yemeyi sevdiğimiz için yemek konusunda esnek davranıyorum" dedi ve şunu ekledi: "Ama iyi yediğimde cildimdeki farkı görüyorum. Gözlerim daha beyaz ve daha parlak oluyor ve çok daha fazla enerjik hissediyorum."

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Neredeyse babaanne olacak ama hala 25 yaşında gibi! Meğer sırrı yıllardır aynı yemeği yemekmiş!

Beslenme düzenindeki tüm yiyecekleri açıkladı ve şunları söyleyerek devam etti: "Bol miktarda taze balık, taze sebze ve salataların yanı sıra tohumlar ve kuru yemiş de yerim. Meyveleri de severim ama çok fazla yemem çünkü midemi bulandırabilir ve şişkin hissetmeme neden olabilir."

Neredeyse babaanne olacak ama hala 25 yaşında gibi! Meğer sırrı yıllardır aynı yemeği yemekmiş!

"Yiyeceklerim konusunda disiplinliyim; bu şekilde vücudumdan en iyi şekilde faydalandığımı görüyorum. Çok fazla avokado ve somon gibi iyi yağları tüketirim. Dört çocuğum ve bir işim var, uzun saatler çalışıyorum ve böyle beslenmek benim için işe yarıyor, böylece yüzde 100'ümü verebiliyorum."

Neredeyse babaanne olacak ama hala 25 yaşında gibi! Meğer sırrı yıllardır aynı yemeği yemekmiş!

VİCTORİA BECKHAM KAHVALTIDA NE YİYOR?

Victoria sabahları çay içmek yerine üç yemek kaşığı elma sirkesini tercih ediyor. "Her sabah ilk yaptığım şey üç yemek kaşığı elma sirkesi, ardından bir bardak sıcak su, limon ve birden fazla kahve içmek oluyor" dedi.

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