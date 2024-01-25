Giriş Tarihi: 25.01.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
12:46
Neredeyse babaanne olacak ama hala 25 yaşında gibi! Meğer sırrı yıllardır aynı yemeği yemekmiş!
David Beckham'ın moda tasarımcısı eşi, sağlıklı beslenme konusundaki disiplini ve güzel fiziğiyle biliniyor. Moda ikonu olan Victoria'nın sağlık ve fitness söz konusu olduğunda inanılmaz derecede disiplinli olduğu ve "değişmez" dediği yoğun bir günlük ağırlık kaldırma ve kardiyo egzersiz rutinini takip ettiği bir sır değil. Ama formda fiziğini korumak için ne yiyor?