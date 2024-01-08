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Haberler Galeri Neşeli Günler'in Tuncay'ı şimdi tanınmaz halde! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan'ın son hali...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 08:41

Neşeli Günler'in Tuncay'ı şimdi tanınmaz halde! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan'ın son hali...

Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ını siz bir de şimdi görün! Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur. Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı. Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan ekran önünde olmasa da bir çok filme imza attı. Şimdiler görenlerin Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ı olduğuna asla inanamayacağı Necati Aslan'ın son hali herkesi şaşırttı. İşte tanımanın neredeyse imkansız olduğu Neşeli Günler'in Tuncay'ı Necati Aslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemim çocuk yıldızlarının değişimleri...

Neşeli Günler’in Tuncay’ı şimdi tanınmaz halde! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan’ın son hali...

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Neşeli Günler’in Tuncay’ı şimdi tanınmaz halde! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan’ın son hali...

Yeşilçam'ın usta oyuncularını bir arada görebildiğimiz pek az yapımdan biri olan Neşeli Günler filmi, yıllar geçse de Türk seyircisinin kalbindeki yerini koruyor.

Bir turşu suyu için güzelim yuvalarını yıkan bu çifti ve hikayelerini hepimiz çok sevmiştik...

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Neşeli Günler’in Tuncay’ı şimdi tanınmaz halde! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan’ın son hali...

Yeşilçam'ın klasiklerinden, hepimizin hala gördüğünde oturup izlediği bir turşu suyu yüzünden ayrılan bir çiftin ve çocuklarının hikayesini anlatan 'Neşeli Günler'de evin ufak oğlu Tuncay'ı hatırlamayan neredeyse yoktur.

Neşeli Günler’in Tuncay’ı şimdi tanınmaz halde! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan’ın son hali...

Peki, filmin en küçük üyesine hayat veren bu mahsun bakışlı çocuk şimdilerde ne yapıyor?

Neşeli Günler’in Tuncay’ı şimdi tanınmaz halde! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan’ın son hali...

Neşeli Günler'de Münir Özkul'a 'siz benim babamsınız' diyerek izleyenleri ağlatan, o güzel gözlü, sevimli çocuk aslında sinema ile bağını hiç koparmadı.

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