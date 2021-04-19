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Haberler Galeri Neslihan Atagül aşka geldi! Kadir Doğulu ile dudak dudağa paylaşan Neslihan Atagül sosyal medyada fırtınalar estirdi!
Giriş Tarihi: 19.04.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 14:37

aşka geldi! ile paylaşan sosyal medyada fırtınalar estirdi!

Güzel oyuncu , son günlerde '' hastalığıyla gündemde. Rol aldığı "" dizisini rahatsızlığı nedeniyle bırakmak zorunda kalan , bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Atagül'ün en büyük destekçisi ise 2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı . Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, son olarak aşk pozlarıyla gündeme geldi. Eşiyle paylaşan Atagül, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Neslihan Atagül aşka geldi! Kadir Doğulu ile dudak dudağa paylaşan Neslihan Atagül sosyal medyada fırtınalar estirdi!

2016'da meslektaşı ile nikah masasına oturan , eşiyle olan romantik karelerine bir yenisini daha ekledi.

Neslihan Atagül aşka geldi! Kadir Doğulu ile dudak dudağa paylaşan Neslihan Atagül sosyal medyada fırtınalar estirdi!

Ünlü oyuncu, eşi ile çekildiği bir fotoğrafı, Instagram hesabından "Yayılacaksa aşk yayılsın!" notuyla paylaştı.

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Neslihan Atagül aşka geldi! Kadir Doğulu ile dudak dudağa paylaşan Neslihan Atagül sosyal medyada fırtınalar estirdi!

Öte yandan , hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz haftalarda hastaneye gitmişti.

Neslihan Atagül aşka geldi! Kadir Doğulu ile dudak dudağa paylaşan Neslihan Atagül sosyal medyada fırtınalar estirdi!

Doktorlar, Atagül'e "" teşhisi koymuştu.

Neslihan Atagül aşka geldi! Kadir Doğulu ile dudak dudağa paylaşan Neslihan Atagül sosyal medyada fırtınalar estirdi!

10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.

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