Neslihan Atagül aşka geldi! Kadir Doğulu ile dudak dudağa paylaşan Neslihan Atagül sosyal medyada fırtınalar estirdi!

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, son günlerde 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığıyla gündemde. Rol aldığı "Sefirin Kızı" dizisini rahatsızlığı nedeniyle bırakmak zorunda kalan Neslihan Atagül, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Atagül'ün en büyük destekçisi ise 2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Kadir Doğulu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimlerinden olan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, son olarak aşk pozlarıyla gündeme geldi. Eşiyle dudak dudağa paylaşan Atagül, sosyal medyada büyük beğeni topladı.