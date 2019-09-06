Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti! Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren Neslihan Atagül, çocuk yaştan beri ekranlarda dizi, reklam ve film gibi projelerde yer alıyor. Birçok projede yer alan Neslihan Atagül, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. 2016 yılında Kadri Doğulu ile nikah masasına oturan ve mutlu hallerini sosyal medyadan paylaşan Neslihan Atagül, bu kez bambaşka bir halini paylaştı. Neslihan Atagül'ün oldukça ses getiren paylaşımına hayranları 'Bu gerçek olamaz', 'Bu haliniz daha güzel', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yaptı. Neslihan Atagül, makyajsız halini paylaşarak cesaretiyle beğeni topladı. Son günlerde ünlüler arasında moda haline gelen makyajsız fotoğraf paylaşımına Neslihan Atagül de uydu. İşte Neslihan Atagül ve diğer ünlülerin makyajsız halleri…