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  • Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti! Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

hayranlarını şoke etti! ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

ile mutlu bir evlilik sürdüren , çocuk yaştan beri ekranlarda dizi, reklam ve film gibi projelerde yer alıyor. Birçok projede yer alan Neslihan Atagül, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri. 2016 yılında Kadri Doğulu ile nikah masasına oturan ve mutlu hallerini sosyal medyadan paylaşan Neslihan Atagül, bu kez bambaşka bir halini paylaştı. Neslihan Atagül'ün oldukça ses getiren paylaşımına hayranları 'Bu gerçek olamaz', 'Bu haliniz daha güzel', 'Çok güzelsiniz' gibi yorumlar yaptı. Neslihan Atagül, makyajsız halini paylaşarak cesaretiyle beğeni topladı. Son günlerde ünlüler arasında moda haline gelen makyajsız fotoğraf paylaşımına Neslihan Atagül de uydu. İşte Neslihan Atagül ve diğer ünlülerin makyajsız halleri…

Giriş Tarihi: 06.09.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 13:47
Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti! Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla binlerce beğeni alan bu kez makyajsız haliyle şaşırttı. Çocuk yaştan beri ekranlarda olan ve daima bakımına özen gösteren Neslihan Atagül, makyajsız haliyle de beğeni topladı. Neslihan Atagül'ün makyajsız halini gören hayranları Neslihan Atagül'ü yorum yağmuruna tuttu. İşte Neslihan Atagül ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti! Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

HADİSE

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Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti! Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

HADİSE

Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti! Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

SEREN SERENGİL

Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti! Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

SEREN SERENGİL

Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti! Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Neslihan Atagül hayranlarını şoke etti! Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül'ü hiç böyle görmediniz...

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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