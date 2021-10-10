Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu havalimanında aşka geldi! Neslihan Atagül’den romantik paylaşım!

Geçtiğimiz haftalarda dizi partneri Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlayan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarını şaşırtmıştı. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratmıştı. Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu ve kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilmişti. Çift tarafından yalanlanan kıskançlık haberleri sonrası ünlü çiftten yeni poz geldi. Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile adeta havalimanında aşka geldi. Geçirgen bağırsak sendromu yüzünden zor günler geçiren ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile aşk pozunu "Sürprizli" notu ile paylaştı. Romantik paylaşıma beğeni yağdı.