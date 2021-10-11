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Haberler Galeri Neslihan Atagül'den romantik paylaşım! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu havalimanında aşka geldi!
Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:34

Neslihan Atagül'den romantik paylaşım! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu havalimanında aşka geldi!

Geçtiğimiz haftalarda dizi partneri Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlayan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarını şaşırtmıştı. Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratmıştı. Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu ve kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilmişti. Çift tarafından yalanlanan kıskançlık haberleri sonrası ünlü çiftten yeni poz geldi. Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile adeta havalimanında aşka geldi. Geçirgen bağırsak sendromu yüzünden zor günler geçiren ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile aşk pozunu "Sürprizli" notu ile paylaştı. Romantik paylaşıma beğeni yağdı.

Neslihan Atagül’den romantik paylaşım! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu havalimanında aşka geldi!

Yakışıklı oyuncu Kadir Doğulu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Neslihan Atagül, son paylaşımı ile sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı

Neslihan Atagül’den romantik paylaşım! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu havalimanında aşka geldi!

Geçtiğimiz haftalarda dizi partneri Serra Arıtürk ile sosyal medyada canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlayan Kadir Doğulu, hareketleri ile hayranlarını şaşırtmıştı.

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Neslihan Atagül’den romantik paylaşım! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu havalimanında aşka geldi!

Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün yakınlığı, sosyal medyada olay yaratmıştı.

Neslihan Atagül’den romantik paylaşım! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu havalimanında aşka geldi!

Neslihan Atagül'ün bu durumdan rahatsız olduğu ve kıskançlık krizi geçirdiği iddia edilmişti.

Neslihan Atagül’den romantik paylaşım! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu havalimanında aşka geldi!

Çift tarafından yalanlanan kıskançlık haberleri sonrası ünlü çiftten yeni poz geldi.

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