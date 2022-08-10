Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Neslihan Atagül yat pozları ile mest etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatta aşka geldi!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:42

Neslihan Atagül yat pozları ile mest etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatta aşka geldi!

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. Yeni projelerle gündeme gelen başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu. Son olarak Neslihan Atagül'den yat pozları geldi. Yatta aşka gelen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu romantik anlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Neslihan Atagül'ün yat pozları...

Neslihan Atagül yat pozları ile mest etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatta aşka geldi!

2016 yılında hayatlarını birleştiren ünlü oyuncular Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

Neslihan Atagül yat pozları ile mest etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatta aşka geldi!

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ünlü çift son olarak yat keyifleriyle takipçilerinin karşısına çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Neslihan Atagül yat pozları ile mest etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatta aşka geldi!

Yatta aşka gelen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu romantik anlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Neslihan Atagül'ün yat pozları...

Neslihan Atagül yat pozları ile mest etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatta aşka geldi!

'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı.

Neslihan Atagül yat pozları ile mest etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatta aşka geldi!

Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu.

SON DAKİKA