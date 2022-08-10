Neslihan Atagül yat pozları ile mest etti! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu yatta aşka geldi!

İki ünlü oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girdi. 'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı. Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. Yeni projelerle gündeme gelen başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu. Son olarak Neslihan Atagül'den yat pozları geldi. Yatta aşka gelen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu romantik anlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Neslihan Atagül'ün yat pozları...