Giriş Tarihi: 01.01.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
13:54
Neslihan Atagül yeni yıla eşinin kucağında girdi! Neslihan Atagül'den yeni yılda maaile eğlenceli pozlar!
Oyuncu çift Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül,geçtiğimiz yıla ihanet haberleriyle damga vurmuştu. Kadir Doğulu'nun Çeşme'de çekilen, başka kadınlarla samimi görüntüleri ünlü çiftin boşanacağı haberlerini de beraberinde getirmişti. Her fırsatta ayrılık iddialarını sert bir dille reddeden ünlü çift hiçbir şey olmamışcasına evliliklerine devam etti. Eşinin başka kadınla olan sarmaş dolaş görüntülerini geride bırakan Neslihan Atagül, yeni yıla eşi Kadir Doğulu'nun kucağında girdi. Neslihan Atagül maaile bir arada oldukları geceden paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte Neslihan Atagül'ün yeni yıl pozları...