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Haberler Galeri Neslihan Atagül'ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Neslihan Atagül siyah şıklığıyla gecenin gözdesi oldu!
Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 11:07

Neslihan Atagül'ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Neslihan Atagül siyah şıklığıyla gecenin gözdesi oldu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Neslihan AtagülInstagram'da 13.6 milyon kişi takip ediyor. Eşi Kadir Doğulu ile başrol paylaştığı diziyle ekranlara dönen Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden. Neslihan Atagül, şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde 'Macide' karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu Neslihan Atagül son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla mest etti. Siyah şıklığıyle göz kamaştıran Neslihan Atagül'ün pozların derin göğüs dekoltesi damga vurdu. Alev emojileri yağan Neslihan Atagül'ün göğüs dekolteli mayosunu, siyah pantolonu ile kombinlediği tarzı beğeni topladı. İşte Neslihan Atagül'ün siyah şıklığı...

Neslihan Atagül’ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Neslihan Atagül siyah şıklığıyla gecenin gözdesi oldu!

Eşi Kadir Doğulu ile başrol paylaştığı diziyle ekranlara dönen Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden.

Neslihan Atagül’ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Neslihan Atagül siyah şıklığıyla gecenin gözdesi oldu!

Her fırsatta Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun son olarak eşini sete kendi elleriyle hazırladığı video sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

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Neslihan Atagül’ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Neslihan Atagül siyah şıklığıyla gecenin gözdesi oldu!

İşte Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün eğlenceli halleri...

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Neslihan Atagül’ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Neslihan Atagül siyah şıklığıyla gecenin gözdesi oldu!

'Yaprak Dökümü' dizisiyle oyunculuk hayatına başlayan Neslihan Atagül, en son 'Sefirin Kızı' adlı dizide Nare karakterini canlandırmıştı.

Neslihan Atagül’ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Neslihan Atagül siyah şıklığıyla gecenin gözdesi oldu!

Bir dönem 'Geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, zor günleri atlatarak sağlığına kavuştu. Neslihan Atagül'ün dönüşü muhteşem oldu.

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