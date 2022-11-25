Neslihan Atagül’ün pozlarına derin göğüs dekoltesi damga vurdu! Neslihan Atagül siyah şıklığıyla gecenin gözdesi oldu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 13.6 milyon kişi takip ediyor. Eşi Kadir Doğulu ile başrol paylaştığı diziyle ekranlara dönen Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden. Neslihan Atagül, şimdilerde Gecenin Ucunda dizisinde 'Macide' karakterine hayat veriyor. Güzel oyuncu Neslihan Atagül son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla mest etti. Siyah şıklığıyle göz kamaştıran Neslihan Atagül'ün pozların derin göğüs dekoltesi damga vurdu. Alev emojileri yağan Neslihan Atagül'ün göğüs dekolteli mayosunu, siyah pantolonu ile kombinlediği tarzı beğeni topladı. İşte Neslihan Atagül'ün siyah şıklığı...