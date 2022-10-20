Giriş Tarihi: 20.10.2022 06:07 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 06:08

Neslihan Atagül'ün Rus annesi filmlerden fırlamış gibi! Meğer Neslihan Atagül'ün güzelliği annesinden geliyormuş!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 13.6 milyon kişi takip ediyor. Eşi Kadir Doğulu ile başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlara dönen Neslihan Atagül özel hayatıyla en çok merak edilen isimlerden. Her fırsatta Neslihan Atagül'e olan aşkını haykıran Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında Özellikle Neslihan Atagül'ün Rus olan annesini görenler güzelliğinin genlerinden geldiğini anlıyor.. İşte Neslihan Atagül'ün annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...