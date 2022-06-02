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Haberler Galeri Çantalı küvet pozuyla gündem olmuştu! Nihal Candan bu kez üstsüz paylaşım yaptı! "Seni baban izlemiyor mu?"
Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:36

Çantalı küvet pozuyla gündem olmuştu! Nihal Candan bu kez üstsüz paylaşım yaptı! "Seni baban izlemiyor mu?"

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, iddialı paylaşımlarıyla cesaretini konuşturmaya devam ediyor. Nihal Candan kendisi kadar ünlü kardeşi Bahar Candan ile magazin gündeminden düşmüyor. İki kardeş kaldıkları otel odasında dikkat çeken paylaşımlarla çok konuşuluyor.'Anoreksiyayım' diyen Nihal Candan, şarkıcı Aleyna Tilki'nin üstsüz pozunu görünce altta kalmayarak, daha önce verdiği pozları paylaşmıştı. Cesur fotoğraflarıyla ağızları açık bırakan Nihal Candan, bu kez yatağında üstsüz poz verdi.İşte Nihal Candan'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

Çantalı küvet pozuyla gündem olmuştu! Nihal Candan bu kez üstsüz paylaşım yaptı! Seni baban izlemiyor mu?

Son olarak Aleyna Tilki'nin sütyensiz çantalı pozunu gören Nihal Candan cinsel organını ve göğüslerini çantayla kapattığı karelerini paylaşarak "Benzer işler" yorumunda bulunmuştu. Cesur pozların kadını olan eski yarışmacı Nihal Candan, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Candan, üstsüz paylaşımıyla dudak uçuklakttı.

Çantalı küvet pozuyla gündem olmuştu! Nihal Candan bu kez üstsüz paylaşım yaptı! Seni baban izlemiyor mu?

Sosyal medya hesabı Instagram'da 852K takipçiye sahip olan Nihan Candan, 'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmalarıyla tanınmıştı.

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Çantalı küvet pozuyla gündem olmuştu! Nihal Candan bu kez üstsüz paylaşım yaptı! Seni baban izlemiyor mu?

Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde, "Anoreksiya yeme bozukluğu tespit edildi, kendim de farkındaydım ama profun ağzından duymak... Ya çok yiyorum ya da hiç yemiyorum sonra yeme krizi atak gibi bir sürü... Sporu sevdiğim için yaparken kötü..." itirafında bulunmuştu.

Çantalı küvet pozuyla gündem olmuştu! Nihal Candan bu kez üstsüz paylaşım yaptı! Seni baban izlemiyor mu?

Nihal Candan, lüks yaşantısı ve çıplak pozlarıyla ağızları açık bırakıyor.

Çantalı küvet pozuyla gündem olmuştu! Nihal Candan bu kez üstsüz paylaşım yaptı! Seni baban izlemiyor mu?

Candan son olarak, sosyal medya hesabı Instagram'dan iddialı bir paylaşım yaptı.

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