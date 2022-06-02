Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:36

Çantalı küvet pozuyla gündem olmuştu! Nihal Candan bu kez üstsüz paylaşım yaptı! "Seni baban izlemiyor mu?"

'İşte Benim Stilim' ve 'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, iddialı paylaşımlarıyla cesaretini konuşturmaya devam ediyor. Nihal Candan kendisi kadar ünlü kardeşi Bahar Candan ile magazin gündeminden düşmüyor. İki kardeş kaldıkları otel odasında dikkat çeken paylaşımlarla çok konuşuluyor.'Anoreksiyayım' diyen Nihal Candan, şarkıcı Aleyna Tilki'nin üstsüz pozunu görünce altta kalmayarak, daha önce verdiği pozları paylaşmıştı. Cesur fotoğraflarıyla ağızları açık bırakan Nihal Candan, bu kez yatağında üstsüz poz verdi.İşte Nihal Candan'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımı...