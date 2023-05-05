Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:11
Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
15:26
Nikâh masasına oturmak için gün sayıyor! Burcu Esmersoy'dan yeni evlilik açıklaması!
Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bozmuştu. 1 yıldır aşk yaşayan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı. Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğün için otel engeline takılmıştı. Nikâh masasına oturmak için gün sayan 46 yaşındaki sunucu, evlilik hazırlıklarından bahsetti.