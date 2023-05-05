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Giriş Tarihi: 05.05.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 15:26

Nikâh masasına oturmak için gün sayıyor! Burcu Esmersoy'dan yeni evlilik açıklaması!

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yaptığı her paylaşım ile adından söz ettiriyor. Açıklamaları magazin gündemine damga vuran, iddialı pozları sosyal medyayı sallayan Burcu Esmersoy, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bozmuştu. 1 yıldır aşk yaşayan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı. Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğün için otel engeline takılmıştı. Nikâh masasına oturmak için gün sayan 46 yaşındaki sunucu, evlilik hazırlıklarından bahsetti.

Nikâh masasına oturmak için gün sayıyor! Burcu Esmersoy’dan yeni evlilik açıklaması!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ilk evliliğini İtalyan iş insanı Massimo Cusimano ile ikinci evliliğini ise Berk Suyabatmaz ile yapmıştı. İki evliliği de çok kısa süren Burcu Esmersoy, üçüncü kez evlenmeye hazırlanıyor.

Nikâh masasına oturmak için gün sayıyor! Burcu Esmersoy’dan yeni evlilik açıklaması!

1 yıldır aşk yaşayan Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı almışı.

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Nikâh masasına oturmak için gün sayıyor! Burcu Esmersoy’dan yeni evlilik açıklaması!

Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğün için otel engeline takılmıştı.

Nikâh masasına oturmak için gün sayıyor! Burcu Esmersoy’dan yeni evlilik açıklaması!

Esmersoy, "Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

Nikâh masasına oturmak için gün sayıyor! Burcu Esmersoy’dan yeni evlilik açıklaması!

Burcu Esmersoy, iki yıllık aşk orucunu kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile bozmuştu.

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