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Haberler Galeri Nilgün Belgün'den nostaljik paylaşımlar! 'O zaman gelin maaşım yok'
Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:34

Nilgün Belgün'den nostaljik paylaşımlar! 'O zaman gelin maaşım yok'

Usta oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. 70 yaşındaki sanatçı, Gencer Ailesi'yle geçirdiği günleri andı.

Nilgün Belgün’den nostaljik paylaşımlar! ’O zaman gelin maaşım yok’

70 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ile Gencer Ailesi'yle geçirdiği günleri andı. Takipçilerini geçmişe götüren Nilgin Belgün, "Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız" mesajını yazdı.

Nilgün Belgün’den nostaljik paylaşımlar! ’O zaman gelin maaşım yok’

"Evli mutlu çocuklu yıllarımdan. Eşim İlhan Gencer piyano çalar, biz de Ayten ablayla gelin kaynana olarak oynarız. Bizi birbirimize benzeten çok olmuştur. Ayten ablayı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden. Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları."

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Nilgün Belgün’den nostaljik paylaşımlar! ’O zaman gelin maaşım yok’

Bora Gencer'in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Nilgün Belgün şu notu yazdı:

"Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış. 25 yaşındayım ve Ayten Alpman'la İlham Gencer'in geliniyim. Ama gelin maaşım yok. İlham abi yanındaki küçük çocuk Bora. Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora'nın annesi Necla Hanım'dı.

Nilgün Belgün’den nostaljik paylaşımlar! ’O zaman gelin maaşım yok’

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal 16 Mart 2021 yılında aramızdan ayrılmıştı. İki yıl önce bugün babasını kaybeden ünlü oyuncu Bige Önal, çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşıp duygularını dile getirmişti.

Nilgün Belgün’den nostaljik paylaşımlar! ’O zaman gelin maaşım yok’

Babasıyla çektirilen pozlarını yayınlayan Bige Önal, paylaşımına şu notu düşmüştü:

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