Nilgün Belgün’den nostaljik paylaşımlar! ’O zaman gelin maaşım yok’

70 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı ile Gencer Ailesi'yle geçirdiği günleri andı. Takipçilerini geçmişe götüren Nilgin Belgün, 'Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız' mesajını yazdı. 'Evli mutlu çocuklu yıllarımdan. Eşim İlhan Gencer piyano çalar, biz de Ayten ablayla gelin kaynana olarak oynarız. Bizi birbirimize benzeten çok olmuştur. Ayten ablayı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden. Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları.' Bora Gencer'in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Nilgün Belgün şu notu yazdı: 'Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış. 25 yaşındayım ve Ayten Alpman'la İlham Gencer'in geliniyim. Ama gelin maaşım yok. İlham abi yanındaki küçük çocuk Bora. Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora'nın annesi Necla Hanım'dı. Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal 16 Mart 2021 yılında aramızdan ayrılmıştı. İki yıl önce bugün babasını kaybeden ünlü oyuncu Bige Önal, çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşıp duygularını dile getirmişti. Babasıyla çektirilen pozlarını yayınlayan Bige Önal, paylaşımına şu notu düşmüştü: 'Yeni uyanmış Bige'yi bilen bilir. Uyanmaktan en mutlu olduğum yer bu yaşta babamın kucağıydı sanırım. O günler hızlı geçti gibi. Tam 2 sene önce bugün yetişkinliğim başladı. Her zaman çocuk kalmak istemiş biri olarak bununla baş etmek için türlü türlü yöntem de denedim ama günün sonunda teslim oldum içimde olan bitene; Tam kalbimin orda bir boşluk oldu. Sonra zamanla o boşluğun getirdikleriyle, şekil değiştiren bir özlem duygusuyla ve bitmeyen bir sevgiyle yaşamayı öğrendim. Belki de iyi bir insan olmaya biraz daha yaklaştım.' Kimi anne - babasının izinden gidip ünlü oldu, kimi ise hiç tanınmayan bir ailenin ferdiydi... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri kariyerlerinde emin adımlarla ilerliyor... Kıvır kıvır saçları, zümrüt yeşili gözleriyle objektife gülümseyen kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? Fotoğraftaki küçük kız Birce Akalay'dan başkası değil! Annesinin kucağında objektife el sallayan kız çocuğunu tanıdınız mı? Henüz 8 yaşındayken yanında köpeği ile objektife gülümseyen bu çocuğu tanıyabildiniz mi? O ufaklık, ekranlarda fırtınalar estiren Çağatay Ulusoy'un ta kendisi! Fotoğraftaki kişi Aslı Tandoğan... Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait fotoğrafı 'Canım Annem... Gölköy bizimken...' notu ile paylaştı. Mavi gözleri, tombik elleri, siyah pabuçları ile etrafını seyreden bu bebeği tanıdınız mı? O şimdilerde yaptığı her açıklamasıyla gündem yaratan çok ünlü bir isim... Fotoğraftaki bebek Hülya Avşar... Avşar kızı Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafın altına 'Tombik Hülya' notunu düştü... Bacak bacak üstüne atarak oturan bu kız çocuğu bakın kim? Özge Borak 'Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki 'hadi gidin evinizin önünde oynayın' denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin.. İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet, kulaklar kepçe... Ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n'aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler' Objektife poz veren altın sarısı saçlı bu çocuğu tanıdınız mı? O şimdi çok ünlü bir isim... Uraz Kaygılaroğlu Ünlü oyuncu çocukluk yıllarına ait bu kareyi 'Balıkesir 52 Evler, Beko ve Miçoların evin altındaki park yeni yapılmış yeşermemiş bile...' notu ile Instagram sayfasında paylaştı..., Sarı permalı saçları, siyah kemik gözlükleri, kırmızı balıkçı kazağı ve pötikare ceketi ile objektife poz veren bu oyuncuyu tanıdınız mı? Fotoğraftaki kişi Rıza Kocaoğlu'nun ta kendisi. Esmer güzeli oyuncu, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı. Bergüzar Korel Bu fotoğrafı 'Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı sağolsun... 80'ler Bursa'sı..Akbıyık Mahallesi... Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi' notuyla yayınlayan ünlü isim ise şimdilerin sevilen komedyeni... Ata Demirer