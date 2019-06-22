Nilperi Şahinkaya güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

Nilperi Şahinkaya, uzun bir aradan sonra objektiflere takıldı. Nilperi Şahinkaya, makyajsız haliyle dikkati çekti. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, makyajsız haliyle dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Bebek'te görüntülendi. Patlayan flaşlardan şoke olan Nilperi Şahinkaya, "Bir anda ışık görünce çok korktum. Kusura bakmayın" dedi. Oyuncu, yaz tatili için Çeşme'ye gideceğini, kısa bir dinlenme sonrası kadın ve erkek ilişkileri üzerine YouTube projesine dahil olacağını söyledi. İşte Nilperi Şahinkaya'nın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız hali…