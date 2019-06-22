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  • Nilperi Şahinkaya güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

, uzun bir aradan sonra objektiflere takıldı. Nilperi Şahinkaya, makyajsız haliyle dikkati çekti. Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, makyajsız haliyle dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Bebek'te görüntülendi. Patlayan flaşlardan şoke olan Nilperi Şahinkaya, "Bir anda ışık görünce çok korktum. Kusura bakmayın" dedi. Oyuncu, yaz tatili için Çeşme'ye gideceğini, kısa bir dinlenme sonrası kadın ve erkek ilişkileri üzerine YouTube projesine dahil olacağını söyledi. İşte Nilperi Şahinkaya'nın ve diğer ünlü isimlerin makyajsız hali…

Giriş Tarihi: 22.06.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:44
Nilperi Şahinkaya güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

İnternette, sahnede ya da ekranda neredeyse kusursuz görünen ünlü yıldızları bir de makyajsız görmeye ne dersiniz? Kimi yıldızlar makyajsız da kusursuz görünürken, kimilerini tanımak neredeyse imkansız!

Nilperi Şahinkaya güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

HADİSE

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Nilperi Şahinkaya güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

HADİSE

Nilperi Şahinkaya güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

SEREN SERENGİL

Nilperi Şahinkaya güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

SEREN SERENGİL

Nilperi Şahinkaya güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

MELİS TÜZÜNGÜÇ

Nilperi Şahinkaya güzelliğiyle büyülüyordu! Nilperi Şahinkaya’nın makyajsız hali olay oldu

MELİS TÜZÜNGÜÇ

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