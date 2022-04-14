Giriş Tarihi: 14.04.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022 09:38

Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı! Anne kız böyle görüntülendi! Onu bir de şimdi görün

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak İngiltere'de psikoloji okuyan kızı ile görüntülendi. Son yıllarda rap müziğin öne çıktığını belirten sanatçı, "Pop geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" dedi.