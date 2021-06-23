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Haberler Galeri Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı'yı çabuk unuttu! Survivor Nisa Bölükbaşı'nın gönlünü kaptırdığı isim herkesi şoke etti!
Giriş Tarihi: 23.06.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 13:28

'yı çabuk unuttu! 'nın gönlünü kaptırdığı isim herkesi şoke etti!

sonrası sürpriz bir aşka yelken açan ile , son dönemde özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Çift, geçtiğimiz günlerde olaylı başlayan ilişkilerine nokta koyduklarını duyurmuştu. Ayrılık sonrası GÜNAYDIN'dan 'e konuşan Barış Murat Yağcı, "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı. İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum." demişti. Aradan çok geçmeden Bölükbaşı cephesinden flaş bir haber geldi. Barış Murat Yağcı'yı çabuk unutan , bakın gönlünü kime kaptırdı...

Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı çabuk unuttu! Survivor Nisa Bölükbaşı'nın gönlünü kaptırdığı isim herkesi şoke etti!

sonrası sürpriz bir aşka yelken açan ile , son dönemde özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor.

Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı çabuk unuttu! Survivor Nisa Bölükbaşı'nın gönlünü kaptırdığı isim herkesi şoke etti!

ve aşkının hem başlaması hem de bitmesi bir hayli olaylı olmuştu.

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Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı çabuk unuttu! Survivor Nisa Bölükbaşı'nın gönlünü kaptırdığı isim herkesi şoke etti!

Bir dargın bir barışık çift, ilişkilerine geçtiğimiz ay noktayı koymuş ve yollarını ayırmıştı.

Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı çabuk unuttu! Survivor Nisa Bölükbaşı'nın gönlünü kaptırdığı isim herkesi şoke etti!

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran , "Barış ile olan ilişkimizi, saygı sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Nisa Bölükbaşı eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı çabuk unuttu! Survivor Nisa Bölükbaşı'nın gönlünü kaptırdığı isim herkesi şoke etti!

Biten ilişkinin ardından GÜNAYDIN'dan 'e konuşan , "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı. İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum." demişti.

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