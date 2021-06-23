Survivor yarışması sonrası sürpriz bir aşka yelken açan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, son dönemde özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Çift, geçtiğimiz günlerde olaylı başlayan ilişkilerine nokta koyduklarını duyurmuştu. Ayrılık sonrası GÜNAYDIN'dan Yasemin Döngel'e konuşan Barış Murat Yağcı, "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı. İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum." demişti. Aradan çok geçmeden Bölükbaşı cephesinden flaş bir haber geldi. Barış Murat Yağcı'yı çabuk unutan Survivor Nisa, bakın gönlünü kime kaptırdı...