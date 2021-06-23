Biten ilişkinin ardından GÜNAYDIN'dan Yasemin Döngel'e konuşan Barış Murat Yağcı, "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı. İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum." demişti.