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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay ile kardeşini gören "İkiz misiniz?" diye sormadan edemedi... Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 15:45

Nurgül Yeşilçay ile kardeşini gören "İkiz misiniz?" diye sormadan edemedi... Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Son olarak Veda Mektubu'nun Alanur'u olarak ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay özel hayatı ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın konuşulan ünlülerinden olmayı başarıyor. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi bilen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın son olarak erkek kardeşi ile pozu ile ilgi odağı oldu. İşte "İkiz misiniz?" yorumları gelen Nurgül Yeşilçay ile erkek kardeşi...

Nurgül Yeşilçay ile kardeşini gören İkiz misiniz? diye sormadan edemedi... Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, havuz başı pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Nurgül Yeşilçay ile kardeşini gören İkiz misiniz? diye sormadan edemedi... Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay eski fit günlerine geri döndü. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı.

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Nurgül Yeşilçay ile kardeşini gören İkiz misiniz? diye sormadan edemedi... Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Nurgül Yeşilçay özel hayatı ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın konuşulan ünlülerinden olmayı başarıyor.

Nurgül Yeşilçay ile kardeşini gören İkiz misiniz? diye sormadan edemedi... Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi bilen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın son olarak erkek kardeşi ile pozu ile ilgi odağı oldu.

Nurgül Yeşilçay ile kardeşini gören İkiz misiniz? diye sormadan edemedi... Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

İşte "İkiz misiniz?" yorumları gelen Nurgül Yeşilçay ile erkek kardeşi...

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