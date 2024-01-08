Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
15:45
Nurgül Yeşilçay ile kardeşini gören "İkiz misiniz?" diye sormadan edemedi... Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!
Son olarak Veda Mektubu'nun Alanur'u olarak ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay özel hayatı ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın konuşulan ünlülerinden olmayı başarıyor. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi bilen oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın son olarak erkek kardeşi ile pozu ile ilgi odağı oldu. İşte "İkiz misiniz?" yorumları gelen Nurgül Yeşilçay ile erkek kardeşi...