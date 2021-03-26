HaberlerGaleriNurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor...
Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor...
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor. Yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Instagram'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay son olarak siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile olay yaratmıştı. Bugün doğum günü olan Nurgül Yeşilçay eğlenceli bir paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Oğlu Nejat Özer'in sürprizi ile çığlık çığlığa kalan Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 26.03.2021
16:55
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
17:05
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