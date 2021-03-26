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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor...

oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor...

Güzel oyuncu 45. yaşını kutluyor. Yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. 'da 2.5 milyon takipçisi olan Nurgül Yeşilçay son olarak siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile olay yaratmıştı. Bugün doğum günü olan Nurgül Yeşilçay eğlenceli bir paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Oğlu Nejat Özer'in sürprizi ile çığlık çığlığa kalan Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı ilgi odağı oldu...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 16:55 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 17:05
Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor...

Güzel oyuncu 45. yaşını kutluyor. Yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor...

'da 2.5 milyon takipçisi olan son olarak siyah derin yırtmaçlı elbisesi ile olay yaratmıştı.

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Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor...

Bugün doğum günü olan eğlenceli bir paylaşımla takipçilerini gülümsetti.

Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor...

Oğlu Nejat Özer'in sürprizi ile çığlık çığlığa kalan 'ın paylaşımı ilgi odağı oldu...

Nurgül Yeşilçay oğlu Nejat'ın sürprizi ile çığlık çığlığa kaldı! Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay 45. yaşını kutluyor...

Bugün 45 yaşına giren oğlu Osman Nejat'ın sürprizini "Bir çiçeğe sevinemeyeceksek neden doğduk?" mesajıyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'a oğlu Nejat'tan doğum günü sürprizi | Video

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