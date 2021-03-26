Nurgül Yeşilçay'a oğlu Nejat'tan doğum günü sürprizi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Nurgül Yeşilçay'a oğlu Nejat'tan doğum günü sürprizi | Video 26.03.2021 | 16:37
01:53
Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri böyle besledi | Video 26.03.2021 | 16:25
02:11
01:26
Tipiye yakalanan dağcıların zor anları kamerada | Video 26.03.2021 | 16:02
02:51
05:08
00:39
Manisa'da yaralı atmacaya Jandarma sahip çıktı 26.03.2021 | 14:38
06:12
03:29
02:15
01:14
Sivas'ta aile faciası! Öz babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü 26.03.2021 | 14:38
02:39
03:45
Arkadaşının attığı temizlik maddesi kör ediyordu | Video 26.03.2021 | 14:25
01:31
Direksiyon kilidini kırdığı motosikleti iterek götürdü | Video 26.03.2021 | 14:25
00:45
00:14
Kamuflajlı kumara 27 bin lira sosyal mesafe cezası | Video 26.03.2021 | 14:30
01:37
Televizyonu böyle çalmışlardı! Üç adreste yakalandılar | Video 26.03.2021 | 14:31
00:47
Ankara’da Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı | Video 26.03.2021 | 14:31
00:09
Diyarbakır’da rehine operasyonu! Olay yerinden ilk görüntüler | Video 26.03.2021 | 12:41
00:08
Kırıkkale'de kapkaç anları kamerada | Video 26.03.2021 | 12:34
45 yaşına giren Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat’ın sürprizini “Bir çiçeğe sevinemeyeceksek neden doğduk?” mesajıyla paylaştı.