Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat ile paylaştı: Yakışıklı badyguardımla tanışın!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde sarıya boyattığı saçları ile herkesi şaşırtmıştı. Son olarak tatilde verdiği mayolu pozları ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay katıldığı bir ödül töreninden paylaşımlarda bulundu. Güzelliğiyle ödül törenine damga vuran Nurgül Yeşilçay'a gecede oğlu Osman Nejat eşlik etti. Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat ile pozunu Instagram'ından paylaşarak "Yakışıklı badyguardımla tanışın" dedi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer...