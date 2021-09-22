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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat annesinin boyunu aştı! Nurgül Yeşilçay: Yakışıklı badyguardımla tanışın!
Giriş Tarihi: 22.09.2021 16:47 Güncelleme Tarihi: 23.09.2021 11:35

Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat annesinin boyunu aştı! Nurgül Yeşilçay: Yakışıklı badyguardımla tanışın!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde sarıya boyattığı saçları ile herkesi şaşırtmıştı. Son olarak tatilde verdiği mayolu pozları ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay katıldığı bir ödül töreninden paylaşımlarda bulundu. Güzelliğiyle ödül törenine damga vuran Nurgül Yeşilçay'a gecede oğlu Osman Nejat eşlik etti. Nurgül Yeşilçay oğlu Osman Nejat ile pozunu Instagram'ından paylaşarak "Yakışıklı badyguardımla tanışın" dedi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer...

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat annesinin boyunu aştı! Nurgül Yeşilçay: Yakışıklı badyguardımla tanışın!

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde sarıya boyattığı saçları ile herkesi şaşırtmıştı.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat annesinin boyunu aştı! Nurgül Yeşilçay: Yakışıklı badyguardımla tanışın!

Son olarak tatilde verdiği mayolu pozları ile sosyal medyada oldukça konuşulmuştu.

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Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat annesinin boyunu aştı! Nurgül Yeşilçay: Yakışıklı badyguardımla tanışın!

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay katıldığı bir ödül töreninden paylaşımlarda bulundu.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat annesinin boyunu aştı! Nurgül Yeşilçay: Yakışıklı badyguardımla tanışın!

Güzelliğiyle ödül törenine damga vuran Nurgül Yeşilçay'a gecede oğlu Osman Nejat eşlik etti.

Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat annesinin boyunu aştı! Nurgül Yeşilçay: Yakışıklı badyguardımla tanışın!

İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer...

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