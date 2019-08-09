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yıllar önceki pozunu paylaştı sosyal medyayı salladı!

havuz pozundan sonra yine olay oldu. geçtiğimiz günlerde havuz pozunu paylaşan ve kısa sürede binlerce beğeni alan Nurgül Yeşilçay, bu kez yıllar öncesine ait fotoğrafıyla olay oldu. Nurgül Yeşilçay'ın yıllar önceki halini gören hayranları ünlü oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Yıllar önce bir derginin kapak çekimleri için göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih eden Nurgül Yeşilçay, yıllar öncesine ait pozuna, "Zaman zaman moda programıma hoş geldiniz. 2002 Temmuz o zaman da göbek açıktı fakat pantolonlar çok düşük belliydi" notunu yazdı. Nurgül Yeşilçay'ın bu halini gören ve fiziğine hayran kalan takipçileri ünlü oyuncunun boyunu merak etti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın o pozu ve ünlülerin boyları...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 15:31
Nurgül Yeşilçay yıllar önceki pozunu paylaştı sosyal medyayı salladı!

'ın tbt etiketiyle yaptığı paylaşım büyük ilgi gördü. Yıllar önceki halini paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın fiziği tam not aldı. Fiziğiyle hayran bırakan Nurgül Yeşilçay hayranları ünlü oyuncunun boyunu merak etti. İşte Nurgül Yeşilçay ve diğer ünlülerin boyları...

Nurgül Yeşilçay yıllar önceki pozunu paylaştı sosyal medyayı salladı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Nurgül Yeşilçay yıllar önceki pozunu paylaştı sosyal medyayı salladı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Nurgül Yeşilçay yıllar önceki pozunu paylaştı sosyal medyayı salladı!

ARAS BULUT İYNEMLİ

Nurgül Yeşilçay yıllar önceki pozunu paylaştı sosyal medyayı salladı!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Nurgül Yeşilçay yıllar önceki pozunu paylaştı sosyal medyayı salladı!

HANDE ERÇEL

Nurgül Yeşilçay yıllar önceki pozunu paylaştı sosyal medyayı salladı!

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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