Nurgül Yeşilçay yıllar önceki pozunu paylaştı sosyal medyayı salladı!

Nurgül Yeşilçay havuz pozundan sonra yine olay oldu. geçtiğimiz günlerde havuz pozunu paylaşan ve kısa sürede binlerce beğeni alan Nurgül Yeşilçay, bu kez yıllar öncesine ait fotoğrafıyla olay oldu. Nurgül Yeşilçay'ın yıllar önceki halini gören hayranları ünlü oyuncuyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Yıllar önce bir derginin kapak çekimleri için göbeğini açıkta bırakan bir kıyafet tercih eden Nurgül Yeşilçay, yıllar öncesine ait pozuna, "Zaman zaman moda programıma hoş geldiniz. 2002 Temmuz o zaman da göbek açıktı fakat pantolonlar çok düşük belliydi" notunu yazdı. Nurgül Yeşilçay'ın bu halini gören ve fiziğine hayran kalan takipçileri ünlü oyuncunun boyunu merak etti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın o pozu ve ünlülerin boyları...