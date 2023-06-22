Giriş Tarihi: 22.06.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 14:46

Nurgül Yeşilçay'a sette kardeş sürprizi! "Benziyor muyuz?" diye soran Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Son olarak Veda Mektubu'nun Alanur'u olarak ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile havuz başından paylaşmış pozları ile sosyal medyayı sallamıştı. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Kariyeri ve özel hayatı ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay'a sette sürpriz ziyaret gerçekleşti! Kendisini ziyarete gelen erkek kardeşi ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay takipçilerine "Benziyor muyuz?" diye sordu. İşte güzel oyuncu gibi renkli gözleriyle ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi...