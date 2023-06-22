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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay'a sette kardeş sürprizi! "Benziyor muyuz?" diye soran Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!
Giriş Tarihi: 22.06.2023 14:44 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 14:46

Nurgül Yeşilçay'a sette kardeş sürprizi! "Benziyor muyuz?" diye soran Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Son olarak Veda Mektubu'nun Alanur'u olarak ekranlarda boy gösteren Nurgül Yeşilçay sarı mayokinisi ile havuz başından paylaşmış pozları ile sosyal medyayı sallamıştı. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bırakmıştı. Kariyeri ve özel hayatı ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay'a sette sürpriz ziyaret gerçekleşti! Kendisini ziyarete gelen erkek kardeşi ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay takipçilerine "Benziyor muyuz?" diye sordu. İşte güzel oyuncu gibi renkli gözleriyle ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi...

Nurgül Yeşilçay’a sette kardeş sürprizi! Benziyor muyuz? diye soran Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, havuz başı pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı.

Nurgül Yeşilçay’a sette kardeş sürprizi! Benziyor muyuz? diye soran Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Güzel oyuncu erkek kardeşinin Veda Mektubu setine sürpriz ziyareti ile mutlu oldu. İşte güzel oyuncu gibi renkli gözleriyle ilgi odağı olan Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi...

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Nurgül Yeşilçay’a sette kardeş sürprizi! Benziyor muyuz? diye soran Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Kendisini ziyarete gelen erkek kardeşi ile sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay takipçilerine "Benziyor muyuz?" diye sordu.

Nurgül Yeşilçay’a sette kardeş sürprizi! Benziyor muyuz? diye soran Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay eski fit günlerine geri döndü. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı.

Nurgül Yeşilçay’a sette kardeş sürprizi! Benziyor muyuz? diye soran Nurgül Yeşilçay’ın kardeşi ile pozu ilgi odağı oldu!

Dizideki tarzı ile beğenilen Nurgül Yeşilçay'ın mayokinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu.

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