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  • Nurgül Yeşilçay’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son estetik operasyonu onu öyle değiştirdi ki…

’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son operasyonu onu öyle değiştirdi ki…

'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! yaptıran ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, kurbanı olmuştu. Yeşilçay'ın hesabından paylaştığı fotoğrafı görenler şaşkınlığını gizleyememişti. Botoks yaptıran ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafını görenler şaşkınlığını gizleyememişti. Ünlü oyuncunun botokstan şişen yüzü, eski halini mumla aratıyordu. Oyuncu, son dönemde yüzünde yaptırdığı işlemlerle ilgili sorulara yanıt verdi. Yüzünün hemen her yerinde bir dokunuşun olduğunu belirten Yeşilçay, "Bu zamana yaptırdığım hiçbir estetikten memnun kalmadım. Bu son yaptırdığım 'Hollywood yanağı' değil. Bir şey yaptırdım ama ben de bilmiyorum. Çok güzel bir uygulama yüzümde bir incelme oldu ve hoşuma gitti. Sadece yüzüme değil boynuma, yanaklarıma ve çeneme, her yerime yaptırdım" dedi. Botoks yaptıran ünlülere tavsiyelerde bulunan Yeşilçay "Bence botoks filan dünyanın en saçma işi, kimse yaptırmasın. Hepsini denedim, uyguladım, yaptırmayın kardeşim" diye konuştu. İşte Nurgül Yeşilçay'ın yaptırdığı estetik sonrası son hali…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 10:42
Nurgül Yeşilçay’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son estetik operasyonu onu öyle değiştirdi ki…

Sık sık yüzüne müdahaleler yaptıran geçtiğimiz günlerde yüzüne tekrar estetik yaptırdı. Daha önce yaptırdığı botoksla günlerce konuşulan ünlü oyuncu tekrar estetik haberleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemde yüzünde yaptırdığı işlemlerle ilgili sorulara yanıt verdi. Yüzünün hemen her yerinde bir dokunuşun olduğunu belirten Yeşilçay, "Bu zamana yaptırdığım hiçbir estetikten memnun kalmadım. Bu son yaptırdığım 'Hollywood yanağı' değil. Bir şey yaptırdım ama ben de bilmiyorum. Çok güzel bir uygulama yüzümde bir incelme oldu ve hoşuma gitti. Sadece yüzüme değil boynuma, yanaklarıma ve çeneme, her yerime yaptırdım" dedi. İşte merak edenler için Nurgül Yeşilçay'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz hali…

Nurgül Yeşilçay’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son estetik operasyonu onu öyle değiştirdi ki…

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Nurgül Yeşilçay’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son estetik operasyonu onu öyle değiştirdi ki…
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Nurgül Yeşilçay’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son estetik operasyonu onu öyle değiştirdi ki…
Nurgül Yeşilçay’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son estetik operasyonu onu öyle değiştirdi ki…
Nurgül Yeşilçay’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son estetik operasyonu onu öyle değiştirdi ki…

EBRU YAŞAR

Nurgül Yeşilçay’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son estetik operasyonu onu öyle değiştirdi ki…
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