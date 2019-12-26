Nurgül Yeşilçay’ın botokslu hali çok konuşulmuştu! Son estetik operasyonu onu öyle değiştirdi ki…

Sık sık yüzüne estetik müdahaleler yaptıran Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde yüzüne tekrar estetik yaptırdı. Daha önce yaptırdığı botoksla günlerce konuşulan ünlü oyuncu tekrar estetik haberleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemde yüzünde yaptırdığı işlemlerle ilgili sorulara yanıt verdi. Yüzünün hemen her yerinde bir dokunuşun olduğunu belirten Yeşilçay, "Bu zamana yaptırdığım hiçbir estetikten memnun kalmadım. Bu son yaptırdığım 'Hollywood yanağı' değil. Bir şey yaptırdım ama ben de bilmiyorum. Çok güzel bir uygulama yüzümde bir incelme oldu ve hoşuma gitti. Sadece yüzüme değil boynuma, yanaklarıma ve çeneme, her yerime yaptırdım" dedi. İşte merak edenler için Nurgül Yeşilçay'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz hali…