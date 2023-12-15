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Haberler Galeri Nurgül Yeşilçay’ın gençlik fotoğrafı sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi”
Giriş Tarihi: 15.12.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 07:55

Nurgül Yeşilçay’ın gençlik fotoğrafı sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi”

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sosyal medyada gündem oldu. Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Nurgül Yeşilçay, son olarak Nihat Odabaşı'nın yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Nostaljik paylaşımda bulunan Nihat Odabaşı, "İkinci Bahar yeni bitmişti sanırım. Herkes ondan bahsediyordu. 2001 civarı. İlk karşılaşmamızda o kadar etkilenmiştim ki büyüleyici güzelliğinden. Nerdeyse makyajsız çekmiştik. Off olay olmuştu. Sonraki yıllarda da hep ama hep çok güzel kareler çektik. Ve hep çok severek çalıştık birbirimizle. En kısa zamanda görüşmek üzere Nurgül'üm." Yeşilçay, fotoğraflara kayıtsız kalamadı. 20'li yaşlardaki Nurgül Yeşilçay duru güzelliğiyle mest etti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın nostaljik o fotoğrafları…

Nurgül Yeşilçay’ın gençlik fotoğrafı sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi”

Nihat Odabaşı, Nurgül Yeşilçay'ın 2001 yılına ait karelerini paylaştı. Yeşilçay, fotoğraflara kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncu fotoğrafların altına 'Yapalım bir şey yakalım ortalığı' yorumunda bulundu.

Nurgül Yeşilçay’ın gençlik fotoğrafı sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi”

47 yaşında bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay fit hali ile geçtiğimiz yaza adeta damga vurmuştu. Son olarak, Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla adeta göz kamaştırmıştı. Sık sık hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan Nurgül Yeşilçay eğlenceli videoları ile de büyük ilgi görüyor.

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Nurgül Yeşilçay’ın gençlik fotoğrafı sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi”

SOSYAL MEDYAYI KASIP KAVURDU

Nurgül Yeşilçay, son olarak Nihat Odabaşı'nın yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Nurgül Yeşilçay’ın gençlik fotoğrafı sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi”

Nihat Odabaşı paylaşımına "İkinci Bahar yeni bitmişti sanırım. Herkes ondan bahsediyordu. 2001 civarı.

Nurgül Yeşilçay’ın gençlik fotoğrafı sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi”

İlk karşılaşmamızda o kadar etkilenmiştim ki büyüleyici güzelliğinden. Nerdeyse makyajsız çekmiştik. Off olay olmuştu.

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