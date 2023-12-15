Giriş Tarihi: 15.12.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 07:55

Nurgül Yeşilçay’ın gençlik fotoğrafı sosyal medya kasıp kavurdu! “Duru güzelliği hiç değişmedi”

47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay sosyal medyada gündem oldu. Verdiği kilolar sonrasında incecik olan Nurgül Yeşilçay, son olarak Nihat Odabaşı'nın yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Nostaljik paylaşımda bulunan Nihat Odabaşı, "İkinci Bahar yeni bitmişti sanırım. Herkes ondan bahsediyordu. 2001 civarı. İlk karşılaşmamızda o kadar etkilenmiştim ki büyüleyici güzelliğinden. Nerdeyse makyajsız çekmiştik. Off olay olmuştu. Sonraki yıllarda da hep ama hep çok güzel kareler çektik. Ve hep çok severek çalıştık birbirimizle. En kısa zamanda görüşmek üzere Nurgül'üm." Yeşilçay, fotoğraflara kayıtsız kalamadı. 20'li yaşlardaki Nurgül Yeşilçay duru güzelliğiyle mest etti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın nostaljik o fotoğrafları…