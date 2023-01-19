Giriş Tarihi: 19.01.2023 15:37
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
15:49
O davada yeni gelişme! Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti! İkili arasında sular durulmuyor
Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan Mehmet Ali Erbil, "Tuzağa düştüm, beni oyuna getirdi" dedi ve taciz iddialarını kabul etmedi. Mahkeme ise davayı erteleme kararı aldı.