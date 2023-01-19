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Haberler Galeri ‘Tuzağa düştüm’ Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti! ‘Müstehcen görüntüleri vardı…’
Giriş Tarihi: 19.01.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 16:43

‘Tuzağa düştüm’ Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa etmişti! ‘Müstehcen görüntüleri vardı…’

Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronaytaciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan Mehmet Ali Erbil, "Tuzağa düştüm, beni oyuna getirdi" dedi ve taciz iddialarını kabul etmedi. Mahkeme ise davayı erteleme kararı aldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Tuzağa düştüm’ Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! ‘Müstehcen görüntüleri vardı…’

Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay'a mesaj atmıştı. Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay'a hakaret etmişti. Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

‘Tuzağa düştüm’ Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! ‘Müstehcen görüntüleri vardı…’

ÜNLÜ SUNUCU HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Anadolu 67 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya bugün müşteki Ece Ronay katılmazken sanık Mehmet Ali Erbil ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

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‘Tuzağa düştüm’ Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! ‘Müstehcen görüntüleri vardı…’

"TUZAĞA DÜŞTÜM, OYUNA GELDİM"

Duruşmada savunma yapan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, "Böyle bir olayın tuzak olduğunu düşünüyorum. Ben Z kuşağıyla hiçbir fayda gözetmeksizin yardım etmek istedim. Klipte oynadım.

Mehmet Ali Erbil taciz iddiasıyla hakim karşısına çıktı: "Tuzağa düştüm" | Video

‘Tuzağa düştüm’ Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! ‘Müstehcen görüntüleri vardı…’

Teklif onlardan gelmişti. Sonrasında arkadaş olduğumuza dair kamuoyuna açıklamalar yapıldı. Ben bu yaşıma kadar 4 evlilik ve ilişkiler yaşadım ancak hiçbir şekilde taciz ve şiddet söz konusu olmadı. Tuzağa geldim.

‘Tuzağa düştüm’ Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! ‘Müstehcen görüntüleri vardı…’

Bana görüntülü telefon açtı ve bu görüntülerde müstehcen görüntüleri vardı. Evine davet etti, adresini bilmiyordum ve adresini verdi. Asistanım da devreye girdi ve ben muhatap olacağım dedi.

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