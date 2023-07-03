Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:43
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
09:50
O güldü Türkiye güldü! Kemal Sunal vefatının 23. yılında özlemle anılıyor! Ali Sunal paylaştı annesi o günü hatırlattı... Kemal Sunal'ı ilk kez böyle göreceksiniz!
Tosun Paşa'dan İnek Şaban'a, Sakar Şakir'den Salako'ya, hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal vefatının üzerinden 23 yıl geçti. O güldü Türkiye güldü! Ölüm yıl dönümünde özlemle anılan 'Türkiye'yi güldürün adam' Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Kemal Sunal vefatının 23. yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın duygu yüklü paylaşımı ve Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal'ın çocukluk karesi sanatçının hayranlarını hüzüne boğdu. Daha önce Kemal Sunal'ı hiç böyle görmemiştiniz...