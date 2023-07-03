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Haberler Galeri O güldü Türkiye güldü! Kemal Sunal vefatının 23. yılında özlemle anılıyor! Ali Sunal paylaştı annesi o günü hatırlattı... Kemal Sunal'ı ilk kez böyle göreceksiniz!
Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:50

O güldü Türkiye güldü! Kemal Sunal vefatının 23. yılında özlemle anılıyor! Ali Sunal paylaştı annesi o günü hatırlattı... Kemal Sunal'ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Tosun Paşa'dan İnek Şaban'a, Sakar Şakir'den Salako'ya, hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal vefatının üzerinden 23 yıl geçti. O güldü Türkiye güldü! Ölüm yıl dönümünde özlemle anılan 'Türkiye'yi güldürün adam' Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Kemal Sunal vefatının 23. yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın duygu yüklü paylaşımı ve Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal'ın çocukluk karesi sanatçının hayranlarını hüzüne boğdu. Daha önce Kemal Sunal'ı hiç böyle görmemiştiniz...

O güldü Türkiye güldü! Kemal Sunal vefatının 23. yılında özlemle anılıyor! Ali Sunal paylaştı annesi o günü hatırlattı... Kemal Sunal’ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Gülüşü ile hafızalara kazınan Türkiye'nin efsane oyuncularından Kemal Sunal'ı kaybetmemizin üzerinden tam 23 yıl geçti. 7'den 70'e herkesin filmleriyle büyüdüğü Kemal Sunal, saygı ve özlemle anılıyor.

O güldü Türkiye güldü! Kemal Sunal vefatının 23. yılında özlemle anılıyor! Ali Sunal paylaştı annesi o günü hatırlattı... Kemal Sunal’ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal'ın bugün ölüm yıl dönümü. "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı"nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterleri başarıyla oynayan Sunal, gülüşüyle hafızalarda kaldı.

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O güldü Türkiye güldü! Kemal Sunal vefatının 23. yılında özlemle anılıyor! Ali Sunal paylaştı annesi o günü hatırlattı... Kemal Sunal’ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Tam adı Ali Kemal Sunal olan oyuncu, 11 Kasım 1944'te Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak İstanbul Küçükpazar'da dünyaya geldi. Daha sonra Cemil ve Cengiz adı verilen iki kardeşi daha olan Sunal, Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesinde öğrenim gördü. Lisedeyken tiyatroya duyduğu ilgisiyle öne çıkan sanatçının yeteneğini, felsefe öğretmeni Belkıs Balkır fark etti.

O güldü Türkiye güldü! Kemal Sunal vefatının 23. yılında özlemle anılıyor! Ali Sunal paylaştı annesi o günü hatırlattı... Kemal Sunal’ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Sevgi ve özlemle anılan 'Türkiye'yi güldürün adam' Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

O güldü Türkiye güldü! Kemal Sunal vefatının 23. yılında özlemle anılıyor! Ali Sunal paylaştı annesi o günü hatırlattı... Kemal Sunal’ı ilk kez böyle göreceksiniz!
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