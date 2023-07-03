O güldü Türkiye güldü! Kemal Sunal vefatının 23. yılında özlemle anılıyor! Ali Sunal paylaştı annesi o günü hatırlattı... Kemal Sunal’ı ilk kez böyle göreceksiniz!

Tam adı Ali Kemal Sunal olan oyuncu, 11 Kasım 1944'te Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak İstanbul Küçükpazar'da dünyaya geldi. Daha sonra Cemil ve Cengiz adı verilen iki kardeşi daha olan Sunal, Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesinde öğrenim gördü. Lisedeyken tiyatroya duyduğu ilgisiyle öne çıkan sanatçının yeteneğini, felsefe öğretmeni Belkıs Balkır fark etti.