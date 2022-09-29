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Haberler Galeri O iddialara olay yanıt geldi! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in TikTok'tan günlük kazancını açıklamıştı!
Giriş Tarihi: 29.09.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 10:28

O iddialara olay yanıt geldi! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in TikTok'tan günlük kazancını açıklamıştı!

Geçen yıllarda evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılan, sonrasında yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nüksedince aylarca hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iyileştikten sonra piyasaya hızlı döndü. Açtığı Tiktok hesabıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, canlı yayında yaptığı ilginç hareketlerle gündem olmuştu. Kendisine 'dilenci' diyen Ece Ronay, son olarak ünlü şovmenin günlük kazancını açıklamıştı. Ünlü şovmen, bu konuda davalık olduğu şarkıcı Ece Ronay'ın çok konuşulan iddiasına cevap verdi.

O iddialara olay yanıt geldi! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancını açıklamıştı!

Geçtiğimiz aylarda kendine bir TikTok hesabı açan Mehmet Ali Erbil, bu hesap üzerinden akşamları canlı yayın yaparak gelir elde etmesi tartışma konusu oldu. Ünlü şovmen, bu konuda davalık olduğu şarkıcı Ece Ronay'ın çok konuşulan iddiasına cevap verdi. Ayrıca bu yayınlar sırasında bir hanımefendi ile tanıştığını söyleyen Erbil'in itirafı dikkat çekti.

O iddialara olay yanıt geldi! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancını açıklamıştı!

"ÇOK PARA KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORLAR AMA KAZANMIYORUM"

Milliyet'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, önceki gece Beyoğlu'ndaki bir mekan çıkışı görüntülendi. Dostları ile yemek yiyen şovmen, Ece Ronay'ın "Günlük 70 bin ile 100 bin TL arasında para kazanıyor" sözleri hakkında, "Bu hesap üzerinden akşamları canlı yayınlar yaparak eğleniyorum. Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor" diyerek kahkaha attı ve "Öyle bir şey yok be. Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle hiç ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.

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O iddialara olay yanıt geldi! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancını açıklamıştı!

"BİLMEDİĞİM BİR KIZIM VAR SANDIM"

Tiktok'da geçtiğimiz günlerde yaptığı yayında bir hanımefendi ile tanıştığını belirten ünlü isim, "Yayında bir hanımefendi geldi ve 'Sizi birisiyle tanıştıracağım' dedi. Ben de bilmediğim bir kızım var sandım. Meğerse yıllar önce doğum yapmış ve hastane masraflarını ben karşılamışım ama hatırlamıyorum. Dedesi olarak tanıtmış hep beni. Çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

O iddialara olay yanıt geldi! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancını açıklamıştı!

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu'yla iki kez (1980-1982 ve 1985), Nergis Kumbasar (1989-1996), Sedef Altuntaş (2001-2003) ve Tuğba Coşkun (2005-2011) ile evlenip boşanan sanatçının; Sezin ve Yasmin adında iki kızı, Ali Sadi adında da bir oğlu bulunuyor.

O iddialara olay yanıt geldi! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancını açıklamıştı!

KAZANCINI AÇIKLADI

Geçen günlerde TikTok'a adım attığını duyuran Mehmet Ali Erbil, canlı yayında hediye istediği anlarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

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