O iddialara olay yanıt geldi! Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in TikTok’tan günlük kazancını açıklamıştı!

"ÇOK PARA KAZANDIĞIMI DÜŞÜNÜYORLAR AMA KAZANMIYORUM"

Milliyet'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, önceki gece Beyoğlu'ndaki bir mekan çıkışı görüntülendi. Dostları ile yemek yiyen şovmen, Ece Ronay'ın "Günlük 70 bin ile 100 bin TL arasında para kazanıyor" sözleri hakkında, "Bu hesap üzerinden akşamları canlı yayınlar yaparak eğleniyorum. Onu söyleyenler ve yorum yapanlar herhalde benim mali danışmanlarımdan daha iyi biliyor" diyerek kahkaha attı ve "Öyle bir şey yok be. Çok para kazandığımı düşünüyorlar ama kazanmıyorum. Ben zaten para işleriyle hiç ilgilenmiyorum" yanıtını verdi.