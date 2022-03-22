Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
10:24
O konserde neler yaşandı? Şarkıcı Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu!
Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak skandal bir olaya imza atmıştı. Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı. Özellikle kadınlar, Gülşen'i bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçlanmıştı. Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu…