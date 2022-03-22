O konserde neler yaşandı? Şarkıcı Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu!

ŞARKICI GÜLŞEN'İN KUCAK DANSINA TEPKİ YAĞIYOR: O GÖRÜNTÜ KADINLARIN MÜCADELESİNE İHANET!

Gülşen, yaptığı hareketle ortalığı karıştırdı! Konserlerinde giydiği kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan sanatçı, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.