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Haberler Galeri O konserde neler yaşandı? Şarkıcı Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:24

O konserde neler yaşandı? Şarkıcı Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu!

Konserlerinde giydiği dekolteli kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan şarkıcı Gülşen, yine çok konuşulacak skandal bir olaya imza atmıştı. Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı olmuştu. Kadınlar Günü'nde ortaya çıkan görüntülerde, Gülşen'in erkek bir seyircinin kucağına oturması, ve dans etmesi sosyal medyayı sallamıştı. Özellikle kadınlar, Gülşen'i bu hareket nedeniyle; eşitlik, kadın hakları ve şiddete karşı yıllardır verilen mücadeleyi baltalamakla suçlanmıştı. Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu

O konserde neler yaşandı? Şarkıcı Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu!

Popçu Gülşen Ataşehir'de bir AVM'de sahneye çıktı. Geçtiğimiz günlerde konserinde bir erkek hayranının kucağına oturduğu için eleştirilen sanatçı, hayranlarına şu sözlerle seslendi:

O konserde neler yaşandı? Şarkıcı Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu!

"Buradan çok güzel gözüküyorsunuz. Ben dayanamıyorum yanınıza geleceğim.

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O konserde neler yaşandı? Şarkıcı Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu!

En son sahneden indiğimde bir arkadaşımın kucağına oturdum. Canım çok sıkılmıştı, kendimi sahnede hapis gibi hissetim, sonra da arkadaşımın kucağına oturdum."

O konserde neler yaşandı? Şarkıcı Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu!

ŞARKICI GÜLŞEN'İN KUCAK DANSINA TEPKİ YAĞIYOR: O GÖRÜNTÜ KADINLARIN MÜCADELESİNE İHANET!

Gülşen, yaptığı hareketle ortalığı karıştırdı! Konserlerinde giydiği kıyafetleriyle sık sık gündem olan ve sanat dünyasında 'Sahnede kıyafet nasıl olmalı?' tartışması başlatan sanatçı, yine çok konuşulacak bir olaya imza attı.

O konserde neler yaşandı? Şarkıcı Gülşen sert tepki gören kucak dansıyla ilgili ilk kez konuştu!

Gülşen'in kucak dansı tepkilerin odağı oldu.

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