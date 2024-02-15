Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
13:52
O şimdi 39 yaşında! Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran “Küçük İbo” kulakların pasını sildi!
Küçük İbo olarak bilinen Halil İbrahim Küçük'ün şarkı söylediği anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 90'lı yılların çocuk ünlüsü Küçük İbo, sosyal medyada gündem oldu. Küçük İbo, yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle o dönem popülerliğine popülerlik katmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. Şimdi 39 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali…