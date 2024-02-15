O şimdi 39 yaşında! Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran “Küçük İbo” kulakların pasını sildi!

12 yaşında çıkardığı albümle ünlenen Halil İbrahim Küçük, şimdilerde 39 yaşında. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı. Bir dönemin çocuk yıldızı müzik kariyerini sürdürüyor. 90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte, Halil İbrahim Küçük nam-ı diğer İbo'nun son hali...