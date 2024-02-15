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Haberler Galeri O şimdi 39 yaşında! Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran “Küçük İbo” kulakların pasını sildi!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:52

O şimdi 39 yaşında! Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran “Küçük İbo” kulakların pasını sildi!

Küçük İbo olarak bilinen Halil İbrahim Küçük'ün şarkı söylediği anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 90'lı yılların çocuk ünlüsü Küçük İbo, sosyal medyada gündem oldu. Küçük İbo, yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle o dönem popülerliğine popülerlik katmıştı. Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla. Küçük İbo, 12 yaşında çıkardığı albümle şöhret olmuştu. Popüler olduğu dönemde TV programlarının gözde konuğu olan Küçük İbo'yu Hülya Avşar'ın kucağına oturtarak sevdiği anlar çok konuşulmuştu. Şimdi 39 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. İşte merak edenler için Küçük İbo'nun son hali…

O şimdi 39 yaşında! Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran “Küçük İbo” kulakların pasını sildi!

12 yaşında çıkardığı albümle ünlenen Halil İbrahim Küçük, şimdilerde 39 yaşında. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı. Bir dönemin çocuk yıldızı müzik kariyerini sürdürüyor. 90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte, Halil İbrahim Küçük nam-ı diğer İbo'nun son hali...

O şimdi 39 yaşında! Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran “Küçük İbo” kulakların pasını sildi!

Şimdi 39 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü.

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O şimdi 39 yaşında! Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran “Küçük İbo” kulakların pasını sildi!

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

O şimdi 39 yaşında! Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran “Küçük İbo” kulakların pasını sildi!

Yanık sesi ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo şimdilerde eski popülerliğini yakalayamasa da onu hatırlayanlar oldukça fazla.

O şimdi 39 yaşında! Güçlü sesiyle bir döneme damga vuran “Küçük İbo” kulakların pasını sildi!

Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

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