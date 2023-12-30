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Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 14:38

O şimdi çok ünlü bir oyuncu... Tanıyabildiniz mi?

Ünlüler çocukluk fotoğrafı paylaşımında adeta yarışa girdi. Her hafta akım haline gelen sosyal medya paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şimdinin dev isimleri; birçok oyuncu ve şarkıcı eski günleri özlemle andığı o kareleri takipçileri ile paylaşıyor. Paylaşım yapan isimlerin arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan ünlü oyuncu da var. Peki, siz onu tanıyabildiniz mi? İşte, 'Terekeme balaları' notuyla paylaşılan o fotoğraf!

O şimdi çok ünlü bir oyuncu... Tanıyabildiniz mi?

İlyas Çakırbeyli karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ozan Akbaba paylaştığı fotoğraf ardından takipçilerini şaşkınlığa uğrattı. Sevenleri ünlü ismi tanımakta oldukça zorlandı. Paylaşılan kareyle eskiye yolculuk yapan birçok kişi yorumlarda buluştu. İşte, ünlü isimlerin küçüklük fotoğrafları!

O şimdi çok ünlü bir oyuncu... Tanıyabildiniz mi?

İşte o küçük çocuğun şimdiki hali: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki bir sahneden Ozan Akbaba...

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O şimdi çok ünlü bir oyuncu... Tanıyabildiniz mi?

Görenler tanıyamıyor! Milyonlarca kişilik hayran kitlesine sahip yıldızların küçüklük fotoğrafları dikkat çekiyor. Kimi gözlerinden hemen tanınıyor kimine de inanılmıyor.

İşte şimdinin yıldızlarının çocukluklarından o kareler:

O şimdi çok ünlü bir oyuncu... Tanıyabildiniz mi?

Bu fotoğraftaki ünlü ismi tanıyabildiniz mi? Altın sarısı saçları ve mavi gözleriyle gülümseyen bu kız çocuğu şimdilerin ünlü oyuncusu...

O şimdi çok ünlü bir oyuncu... Tanıyabildiniz mi?

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