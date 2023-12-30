Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:34
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
14:38
O şimdi çok ünlü bir oyuncu... Tanıyabildiniz mi?
Ünlüler çocukluk fotoğrafı paylaşımında adeta yarışa girdi. Her hafta akım haline gelen sosyal medya paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şimdinin dev isimleri; birçok oyuncu ve şarkıcı eski günleri özlemle andığı o kareleri takipçileri ile paylaşıyor. Paylaşım yapan isimlerin arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle tanınan ünlü oyuncu da var. Peki, siz onu tanıyabildiniz mi? İşte, 'Terekeme balaları' notuyla paylaşılan o fotoğraf!