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Haberler Galeri O şimdi dünyaca ünlü bir yıldız! Çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı
Giriş Tarihi: 13.03.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 14:03

O şimdi dünyaca ünlü bir yıldız! Çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, son dönemde 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmüyor. Shakira, 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin müziğinin en önemli isimlerden biri olmayı başardı. Kariyerine 16 Grammy Ödülü sığdıran ünlü şarkıcı, özellikle dans figürleriyle büyük beğeni topladı. İlk gençlik yılları Barranquilla'da geçen Shakira'nın çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Shakira ve dünyaca ünlü diğer isimlerin çocukluk halleri...

O şimdi dünyaca ünlü bir yıldız! Çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı

Dünyaca ünlü isimlerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız. Podyumda ya sahnelerde görmeye alışık olduğumuz ünlüler çocukluk halleriyle dikkat çekiyor. Shakira'dan Meghan Markle' a kadar birçok ünlünün çocukluk halleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zaman en çok merak edilen ismi olan ve çocukluğu ve ilk gençlik yılları Barranquilla'da geçen Shakira, La Rosa De Cristal adını verdiği ilk şiirini dört yaşında yazdı. Daktiloyla ödüllendirilen küçük Shakira şiir yazmaya devam etti ve daha sonra bunları şarkılara dönüştürmeye başladı. Sekiz yaşındayken erkek kardeşlerinden birini kaybeden Shakira ilk şarkısını ona ithafen yaptı. İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...

O şimdi dünyaca ünlü bir yıldız! Çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı

ADELE

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O şimdi dünyaca ünlü bir yıldız! Çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı

ADELE

O şimdi dünyaca ünlü bir yıldız! Çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı

ADELE

O şimdi dünyaca ünlü bir yıldız! Çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı

AMY WINEHOUSE

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