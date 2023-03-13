O şimdi dünyaca ünlü bir yıldız! Çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı

Dünyaca ünlü isimlerin çocukluk hallerini görünce çok şaşıracaksınız. Podyumda ya sahnelerde görmeye alışık olduğumuz ünlüler çocukluk halleriyle dikkat çekiyor. Shakira'dan Meghan Markle' a kadar birçok ünlünün çocukluk halleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Son zaman en çok merak edilen ismi olan ve çocukluğu ve ilk gençlik yılları Barranquilla'da geçen Shakira, La Rosa De Cristal adını verdiği ilk şiirini dört yaşında yazdı. Daktiloyla ödüllendirilen küçük Shakira şiir yazmaya devam etti ve daha sonra bunları şarkılara dönüştürmeye başladı. Sekiz yaşındayken erkek kardeşlerinden birini kaybeden Shakira ilk şarkısını ona ithafen yaptı. İşte Shakira ve diğer ünlülerin çocukluk halleri...