O şimdi dünyaca ünlü bir yıldız! Çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, son dönemde 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile olaylı ayrılığı ile gündemden düşmüyor. Shakira, 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin müziğinin en önemli isimlerden biri olmayı başardı. Kariyerine 16 Grammy Ödülü sığdıran ünlü şarkıcı, özellikle dans figürleriyle büyük beğeni topladı. İlk gençlik yılları Barranquilla'da geçen Shakira'nın çocukluk halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Shakira ve dünyaca ünlü diğer isimlerin çocukluk halleri...