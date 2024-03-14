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Haberler Galeri "O tatlı kız sen misin?" Garip'in Fatoş'u şimdi tanınmaz halde! İşte 44 yaşındaki Ece Alton'un son hali...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 14:50

"O tatlı kız sen misin?" Garip'in Fatoş'u şimdi tanınmaz halde! İşte 44 yaşındaki Ece Alton'un son hali...

Yeşilçam severlerin tekrar tekrar izlemesine rağmen asla bıkmayacağı Kemal Sunal filmlerinden Garip, milyonları hem ağlatmayı hem güldürmeyi başarıyor... Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton adeta sırra kadem basmıştı... Çocukluğunu tüm Türkiye biliyor ama Garip'in Fatoş'u Ece Alton şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor... Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 44 yaşında olan Garip filminin minik yıldızı Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. Sosyal medyadan "O tatlı kız sen misin?" yorumları yağdı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali

O tatlı kız sen misin? Garip’in Fatoş’u şimdi tanınmaz halde! İşte 44 yaşındaki Ece Alton’un son hali...

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

O tatlı kız sen misin? Garip’in Fatoş’u şimdi tanınmaz halde! İşte 44 yaşındaki Ece Alton’un son hali...

Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?

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O tatlı kız sen misin? Garip’in Fatoş’u şimdi tanınmaz halde! İşte 44 yaşındaki Ece Alton’un son hali...

Yeşilçam film kuşağında Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan Garip milyonları hem güldürmüş hem de ağlatmıştı... Kemal Sunal ve Ece Alton 1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri paylaşmıştı. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği film büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

O tatlı kız sen misin? Garip’in Fatoş’u şimdi tanınmaz halde! İşte 44 yaşındaki Ece Alton’un son hali...

44 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…

O tatlı kız sen misin? Garip’in Fatoş’u şimdi tanınmaz halde! İşte 44 yaşındaki Ece Alton’un son hali...

Oyunculuğu bırakan Ece Alton Assos'da bir otel işletiyor. Bir otel sahibi olan Ece Alton, vaktinin çoğunu çapa yaparak, tuvalet temizleyerek, ütü ve çamaşırlarla boğuşarak hatta ve hatta pişi kızartarak geçiriyor.

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