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O ünvanı alamayacak! İşte ile ilgili şaşırtan gerçekler...

Birçokları, hayatının prensini ve prensesini bularak dünya evine girmeyi hayal ediyorken ABD'li oyuncu bırakın hayatının prensini bulmasını gerçek bir prens ile dünya evinin kapılarına dayandı. Peki son günlerde adını sık sık duyduğumuz Meghan Markle ile ilgili bazı detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. İşte ile 19 Mayıs 2018 tarihinde evlenecek olan Meghan Markle ile ilgili bilmeniz gereken bazı detaylar..

Giriş Tarihi: 17.04.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 12:07
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O ünvanı alamayacak! İşte ile ilgili şaşırtan gerçekler...
O ünvanı alamayacak! İşte Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçekler...

Birçokları, hayatının prensini ve prensesini bularak dünya evine girmeyi hayal ediyorken ABD'li oyuncu bırakın hayatının prensini bulmasını gerçek bir prens ile dünya evinin kapılarına dayandı.

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O ünvanı alamayacak! İşte ile ilgili şaşırtan gerçekler...
O ünvanı alamayacak! İşte Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçekler...

Peki son günlerde adını sık sık duyduğumuz ile ilgili bazı detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

İşte ile 19 Mayıs 2018 tarihinde evlenecek olan Meghan Markle ile ilgili bilmeniz gereken bazı detaylar...

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O ünvanı alamayacak! İşte ile ilgili şaşırtan gerçekler...
O ünvanı alamayacak! İşte Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçekler...

1. PRENS HARRY İLE TANIŞMADAN ÖNCE BİLE HARRY'İ İSTİYORDU

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O ünvanı alamayacak! İşte ile ilgili şaşırtan gerçekler...
O ünvanı alamayacak! İşte Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçekler...

Yıllar yıllar önce daha 'nin hayatının ucunda bile olmayan 'a bir röportajda eğer seçme şansı olsaydı hangi prensle evleneceği soruldu. Meghan Markle ilk anda biraz kaçamak cevaplar verse de en sonunda 'Tercihim Harry olurdu' dedi.

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O ünvanı alamayacak! İşte ile ilgili şaşırtan gerçekler...
O ünvanı alamayacak! İşte Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçekler...

Komik olan şey ise 'nin de ile karşılaşmadan iki yıl önce ondan hoşlandığını söylemesi.

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O ünvanı alamayacak! İşte ile ilgili şaşırtan gerçekler...
O ünvanı alamayacak! İşte Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçekler...

2. MEGHAN MARKLE 'PRENSES' ÜNVANI ALAMAYACAK

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O ünvanı alamayacak! İşte ile ilgili şaşırtan gerçekler...
O ünvanı alamayacak! İşte Meghan Markle ile ilgili şaşırtan gerçekler...

Gerçek bir prens ile evlenecek olmasına rağmen hiçbir zaman prenses olamayacak.

Prenses ünvanı yalnızca bireylerine veriliyor. Bu sebeple yalnızca kraliyet ailesi bireyi olarak dünyaya gelmeniz durumunda prenses olabiliyorsunuz.

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