Giriş Tarihi: 14.04.2024 07:37
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
07:39
Ödül törenleri mercek altında, cezalar yolda!
Her yıl, ülkemizde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok kuruluş ve organizasyon, başarılarına layık gördükleri isimleri ödüllendirmek için törenler düzenliyor. Ancak son zamanlarda, bu ödül törenlerinin kendisi de tartışma konusu haline geldi. Peki, neden Türkiye'de ödül törenleri bir türlü istenilen düzeyde olmuyor? Neden para karşılığında ödüller veriliyor? Yılın iş insanı, ödülünün parasını kendi veriyor her yıl. "Madem yılın en iyisiyim, neden kendime bir ödül almayayım ki" kafası mı yoksa "Tören benim, istediğimi ödüllendiririm istediğimi cezalandırırım" kafası mı çözebilen henüz yok.