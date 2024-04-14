Ödül törenleri mercek altında, cezalar yolda!

"Firmaya ait Instagram hesabında 'Yılın En'leri Ödül Törenleri' başşlıklı muhtelif tanıtımlara yer verildiğği, söz konusu ödül tanıtımlarında 'Yılın En Başşarılı İİşş İİnsanları', 'En İİyi Markalar ve En İİyi İİşş İİnsanları (...)', 'Her Sektörün En'lerinin Buluşşacağğı Gece', '(...) şşehrimin, bölgemin, ya da ülkemin En'lerinden biriyim, işşimi En iyi yapanlardanım (...)' gibi ifadelere yer verildiğği, söz konusu ifadelere ilişşkin olarak, Tüketici Ödülleri Yönetmeliğği'nin 'Diğğer gerçek veya tüzel kişşilerce verilecek tüketici ödülleri' başşlıklı 15. maddesinin; 1. fıkrasında yer alan 'Gerçek veya tüzel kişşiler tarafından tüketici ödülü veya benzeri isimler altında verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır' hükmüne aykırı olarak bahsi geçen ödüllerin önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmadığğı, ödüllerin değğerlendirme süreci, duyurulması ve verilmesine ilişşkin yazılı ve görsel medyada eksik bilgilendirme yapıldığğı, dolayısıyla söz konusu tanıtımların ortalama tüketici nezdinde yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğğu değğerlendirilmişş olup, 6502 sayılı Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca anılan reklamları durdurma cezası verilmesine karar verilmişştir."

Bakın kanuna göre verilen ödüllerin herhangi bir menfaat temin edilmeksizin verilmesi ve önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanması esastır. Gelin bu kanuna göre bizim ödül törenlerini inceleyin bakalım daha neler çıkacak.

