Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!
Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:53

Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!

Bir ödül töreninde LGBT'yi savunan Mabel Matiz'in ardından şarkıcı Melike Şahin de ödül almak için sahneye çıktığında LGBT propagandası yapması sosyal medyadan büyük tepkiyle karşılandı. Şarkıcının 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 Temmuz'da sahne alacağının ortaya çıkması ardından vatandaşlar konserin düzenlenmesine tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınlayarak konserin iptal edildiğini duyurdu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!

LGBT'nin açılımı, lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Her yıl haziran ayında ise aile yapısını hedef alan LGBT'nin onur haftası dünyada kutlanıyor. LGBT savunuculuğu yapan kimi sanatçılar ise ödül törenlerinde haziran ayı dolayısıyla onur haftasını kutlamaya yönelik adımlar attı.

Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!

Elle Style Awards töreninde ödül alan şarkıcılar LGBT savunuculuğunu ödül töreninde aldıkları ödüller sırasında dillendirdi. Ödül töreninde LGBT'yi savunan Mabel Matiz'in ardından şarkıcı Melike Şahin de ödül almak için sahneye çıktığında LGBT propagandası yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!

ÖDÜL TÖRENİNDE LGBT PROPAGANDASI
Melike Şahin ödülünü kadınlar ve LGBTİ+'lara ithaf ederek şunları söyledi: "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan, dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek buna inanıyorum.

Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!

Ve bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim, bütün lubunyalar (erkek eşcinsel) incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum. Ve ödülümü hak ettiğimiz dik yürüyüşlere ve ödediğimiz bedellere adıyorum."

Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medyada ise Şahin'in bu sözlerine vatandaşlar tepki gösterirken, Şahin'e yönelik tepkiler daha da arttı. Şarkıcının 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 Temmuz'da sahne alacağının ortaya çıkması ardından vatandaşlar konserin düzenlenmesine tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınladı.

SON DAKİKA