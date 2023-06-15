Giriş Tarihi: 15.06.2023 13:51
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
13:53
Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!
Bir ödül töreninde LGBT'yi savunan Mabel Matiz'in ardından şarkıcı Melike Şahin de ödül almak için sahneye çıktığında LGBT propagandası yapması sosyal medyadan büyük tepkiyle karşılandı. Şarkıcının 7-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 61. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında 21 Temmuz'da sahne alacağının ortaya çıkması ardından vatandaşlar konserin düzenlenmesine tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınlayarak konserin iptal edildiğini duyurdu.