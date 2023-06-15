Ödülünü LGBT’ye ithaf etmişti! Melike Şahin’in çirkin propagandası sonrası konseri iptal edildi!

ÖDÜL TÖRENİNDE LGBT PROPAGANDASI

Melike Şahin ödülünü kadınlar ve LGBTİ+'lara ithaf ederek şunları söyledi: "Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan, dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek buna inanıyorum.