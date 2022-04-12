Giriş Tarihi: 12.04.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 13:36

Oğlu Milan'ı kucağına almak için gün sayan Fulya Zenginer’den karnı burnunda paylaşım! Takipçilerinden yorum yağdı!

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer sosyal medya hesabı Instagram'dan hamile olduğunu duyurdu. Oğlu Milan'ı kucağına almaya hazırlanan Fulya Zenginer, hamilelik pozları ile büyük ilgi görüyor. Fulya Zenginer'in sosyal medyadan yaptığı karnı burnunda son paylaşımı ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Genç oyuncuya 'Gördüğüm en tatlı hamile anne adayısın çok şeker' yorumları geldi.