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Oğlu Roman’ı kucağına almak için gün sayan ’den yeni ! Güzel oyuncuya yağdı ‘Annelik sana çok yakıştı’

dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor. Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu ismini vereceği bebeğine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Başarılı oyuncu verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Müzisyen ile evli olan ve şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Karayel özel hayatı ile sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Bir Başkadır'da karakteri ile alkışları toplayan 30 yaşındaki oyuncunun paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Anne, baba olmak için gün sayan Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun keyifli halleri dikkat çekti. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzel anne hamilelik sana çok yakışmış' yorumları yaptı.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 06:02 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 06:06
Oğlu Roman’ı kucağına almak için gün sayan Öykü Karayel’den karnı burnunda yeni poz! Güzel oyuncuya yorum yağdı ‘Annelik sana çok yakıştı’

Baba olmak için gün sayan şarkıcı , oyuncu eşi ile birlikte verdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü çiftin son paylaşımına ve yağdı.

Oğlu Roman’ı kucağına almak için gün sayan Öykü Karayel’den karnı burnunda yeni poz! Güzel oyuncuya yorum yağdı ‘Annelik sana çok yakıştı’

2018 yılında evlenen - çifti, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Mutluluklarını sık sık Instagram hesaplarından yayınlayan ikili, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

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Oğlu Roman’ı kucağına almak için gün sayan Öykü Karayel’den karnı burnunda yeni poz! Güzel oyuncuya yorum yağdı ‘Annelik sana çok yakıştı’

'Roman' adını vereceği oğlunu kucağına almak için gün sayan , eşi ile birlikte çekilen yeni karesini hesabından paylaştı.

Oğlu Roman’ı kucağına almak için gün sayan Öykü Karayel’den karnı burnunda yeni poz! Güzel oyuncuya yorum yağdı ‘Annelik sana çok yakıştı’

Çiftin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Oğlu Roman’ı kucağına almak için gün sayan Öykü Karayel’den karnı burnunda yeni poz! Güzel oyuncuya yorum yağdı ‘Annelik sana çok yakıştı’

"EN HUZURLU DÖNEMİM"

Yaklaşık sekiz aylık hamile olan Karayel, sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu ifade etmişti. 30 yaşındaki , bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını da sözlerine eklemişti.

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