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oğlu Roma’a kavuşmak için gün sayıyor! yeni pozlarını görenler ‘Annelik sana çok yakıştı’ dedi

dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor. Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu ismini vereceği bebeğine kavuşmak için sabırsızlanıyor. Başarılı oyuncu verdiği pozlarla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Müzisyen ile evli olan ve şu sıralar bebek heyecanı yaşayan Karayel özel hayatı ile sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Bir Başkadır'da karakteri ile alkışları toplayan 30 yaşındaki oyuncunun paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Anne, baba olmak için gün sayan Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun keyifli halleri dikkat çekti. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzel anne hamilelik sana çok yakışmış' yorumları yaptı.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 05:53 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 05:57
Öykü Karayel oğlu Roma’a kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda yeni pozlarını görenler ‘Annelik sana çok yakıştı’ dedi

Baba olmak için gün sayan şarkıcı , oyuncu eşi ile birlikte verdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü çiftin son paylaşımına ve yağdı.

Öykü Karayel oğlu Roma’a kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda yeni pozlarını görenler ‘Annelik sana çok yakıştı’ dedi

2018 yılında evlenen - çifti, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Mutluluklarını sık sık Instagram hesaplarından yayınlayan ikili, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

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Öykü Karayel oğlu Roma’a kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda yeni pozlarını görenler ‘Annelik sana çok yakıştı’ dedi

'Roman' adını vereceği oğlunu kucağına almak için gün sayan , eşi ile birlikte çekilen yeni karesini hesabından paylaştı.

Öykü Karayel oğlu Roma’a kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda yeni pozlarını görenler ‘Annelik sana çok yakıştı’ dedi

Çiftin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Öykü Karayel oğlu Roma’a kavuşmak için gün sayıyor! Karnı burnunda yeni pozlarını görenler ‘Annelik sana çok yakıştı’ dedi

"EN HUZURLU DÖNEMİM"

Yaklaşık sekiz aylık hamile olan Karayel, sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu ifade etmişti. 30 yaşındaki , bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını da sözlerine eklemişti.

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