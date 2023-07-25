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Haberler Galeri Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmeyen şarkıcı Emrah çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinemaya gitti! Emrah’a takipçilerinden tepki yağdı!
Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:23

Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmeyen şarkıcı Emrah çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinemaya gitti! Emrah’a takipçilerinden tepki yağdı!

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlendi. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço oldu. Düğün törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014'te oğulları Elyesa, 2017'de de kızları Eleysa'yı kucaklarına alan çift, çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih ettiler. Şarkıcı Emrah son olarak sır gibi sakladığı çocukları Elyesa ile Eleysa sinema keyfi yaptı. Oğlunun nikahına katılmayan şarkıcı Emrah Emrah'a takipçilerinden tepki yağdı. İşte tüm detaylar…

Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmeyen şarkıcı Emrah çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinemaya gitti! Emrah’a takipçilerinden tepki yağdı!

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlendi. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço oldu. Nikâh törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Şarkıcı Emrah'ın bir süre sonra yaptığı paylaşımda çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinema keyfi yapması ise tepki topladı.

Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmeyen şarkıcı Emrah çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinemaya gitti! Emrah’a takipçilerinden tepki yağdı!

Babası Emrah Erdoğan ile yıllardır görüşmeyen Tayfun Erdoğan, geçtiğimiz ocak ayında nişanlandığı Eda İrap ile dünyaevine girdi. Törene, Tayfun Erdoğan ve Eda İrap'ın yakın arkadaşları ve aile dostları katıldı.

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Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmeyen şarkıcı Emrah çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinemaya gitti! Emrah’a takipçilerinden tepki yağdı!

Davetliler arasında yer alan Nuri Alço ise Tayfun Erdoğan'ın nikâh şahitliğini üstlendi. Duygusal bir konuşma yapan Nuri Alço, törende "Tafun'un her zaman yanında olmaya söz veriyorum. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmeyen şarkıcı Emrah çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinemaya gitti! Emrah’a takipçilerinden tepki yağdı!

"AMCA DEMEK BABA YARISI DEMEK"

Tayfun Erdoğan da "Eee amca demek baba yarısı demek ağabeyim. Bu mutlu günümde dünya evine girerken, benim nikâh şahidim olduğun için teşekkür ederim. Sözü çok güzeldi, 'Babasıyla bir amca - baba yarısı oynamıştık, şimdi oğlunun hem amcası hem ağabeyiyim' dedi iyi ki varsın" dedi.

Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmeyen şarkıcı Emrah çocukları Elyesa ve Eleysa ile sinemaya gitti! Emrah’a takipçilerinden tepki yağdı!

OĞLUNUN NİKÂHINA KATILMADI

Nikâh törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

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